Un mare producător auto spune că a găsit un mod „revoluționar” de a construi camionete electrice accesibile la preț

Ford, care în ultimii ani a pierdut miliarde de dolari prin divizia de vehicule electrice, spune că a dezvoltat o nouă platformă „universală” care va crește gradul de automatizare și va permite lansarea în 2027 a unei camionete full-electrice care să coste 30.000 de dolari.

Constructorul a anunțat planurile de a produce mai multe modele electrice cu preț accesibil la uzina sa din Kentucky, începând cu un pick-up de clasă medie, cu patru uși, la 30.000 de dolari, model ce ar trebui lansat în 2027. Un pick-up mai mare, tot full-electric, este programat pentru anul 2028.

Creșterea gradului de automatizare va însemna și că activitățile făcute în prezent de 2.800 de oameni vor putea fi efectuate de 2.200 de oameni.

Compania spune că este în fața unui nou „moment Model T” legat de procesele de producție. „Momentul Model T” original la Ford se referă la perioada de la începutul secolului XX, când compania a revoluționat industria auto prin lansarea mașinii Ford Model T (1908) și introducerea liniei de asamblare în serie (în anul 1913). Model T era simplu, robust, ușor de întreținut și semnificativ mai ieftin decât alte mașini din acele vremuri.

Ford spune că a dezvoltat acum o nouă platformă „universală” ce va putea fi adaptată pentru diverse tipuri de vehicule: camionete, VAN-uri, SUV-uri și va fi „software-defined”, ceea ce înseamnă că sistemul de operare va putea fi îmbunătățit prin actualizări de tip „over-the-air”.

Bateriile de tip LFP (litiu-fier-fosfat) ale noilor modele vor fi, promite compania, mai durabile, mai rapid de încărcat și mai ieftine decât cele actuale. Procesul de fabricație va trece de la linia unică de asamblare, consacrată acum 120 de ani cu Model T, la un „arbore de asamblare” (assembly tree) cu mai multe linii care încep simultan și se unesc la final, în loc de o foarte lungă bandă transportoare.

Noua platformă modulară folosește cu 20% mai puține piese decât un vehicul tipic, cu 25% mai puține elemente de fixare și cu 40% mai puține posturi de lucru în fabrică, ceea ce scurtează timpul de asamblare cu aproximativ 15%, mai spune constructorul.

Proiectul este condus de un fost inginer de la Tesla și include specialiști de la startup-ul AMP, achiziționat de Ford în 2024.

Ford va investi două miliarde dolari în uzina din Louisville (Kentucky), parte dintr-un plan de cinci miliarde dolari.