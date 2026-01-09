Un mare producător auto va pune pe mașinile sale un asistent AI. La ce întrebări poate răspunde

Ford lucrează la un asistent bazat pe inteligență artificială care va debuta în aplicația de smartphone a companiei, urmând să fie extins ulterior și la mașinile sale, în 2027, a anunțat compania, la expoziția Consumer Electronics Show 2026.

Ford spune că asistentul său digital este găzduit de Google Cloud, va fi construit folosind modele lingvistice mari (LLM) disponibile comercial și va avea acces la informații detaliate despre fiecare mașină, scrie TechCrunch.

El va putea răspunde la întrebări precum: câți saci de materiale poate transporta camioneta sau poate oferi date în timp real despre starea uleiului de motor. Pentru exemplul cu sacii, cei de la Ford explică faptul că dacă ești la magazinul de bricolaj, poți poza sacii, încarci poza în aplicația Ford, iar AI-ul îți spune numărul maxim de saci care încape în mașină.

„Clienții au nevoie de o inteligență care înțelege unde te afli, ce faci și ce poate face vehiculul tău. Apoi, asistentul face ca deciziile să fie mai simple”, spun cei de la Ford.

Asistentul AI va fi introdus pe aplicațiile Ford și Lincoln și va ajunge în primă fază la 8 milioane de clienți. Extinderea va continua în 2027, când asistentul va fi integrat în mod nativ pe mașini.

Cel de la Ford nu este singurul asistent integrat în mașini.

Producătorul american Rivian și-a prezentat propriul asistent digital capabil să trimită și să primească mesaje text, să gestioneze cereri complexe de navigație și să modifice setările de climatizare.

Compania Tesla a integrat în vehiculele sale chatbotul Grok al lui Elon Musk cu care șoferii pot conversa, îi pot da comenzi vocale sau îi pot cere informații de context (spre exemplu care sunt cele mai importante monumente dintr-un oraș unde tocmai ai intrat cu mașina).