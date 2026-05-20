Un mare regizor spaniol, discurs virulent la Cannes: Cataloghează drept „monștri” 3 politicieni și spune de ce europenii nu pot fi așa

Pedro Almodovar i-a criticat pe președintele american Donald Trump, pe liderul rus Vladimir Putin și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Festivalul de Film de la Cannes, unde își prezintă cel mai nou film al său, Amarga Navidad (Crăciun Amar), potrivit Euronews.com și AFP.

Pedro Almodovar i-a catalogat drept „monștri” pe cei trei lideri, susținând că europenii trebuie să fie „un fel de scut” împotriva lor.

„Ca europeni, suntem obligați să devenim un fel de scut împotriva acestor monștri precum Trump, Netanyahu sau rusul”, a spus regizorul, cunoscut pentru producții clasice ca Todo Sobre Mi Madre (Totul despre mama mea) și Hable Con Ella (Vorbește cu ea).

„Suntem obligați să facem astfel pentru că, aici, respectăm dreptul internațional”, a adăugat el.

Almodovar, un critic vehement al războiului israelian din Fâșia Gaza, purta o insignă cu „Palestina liberă” pe jachetă.

Nu este primul nume spaniol din industria filmului care îi critică pe cei trei lideri în marja Festivalului de Film de la Cannes. Săptămâna trecută, actorul Javier Bardem sugera că „masculinitatea toxică” a lui Donald Trump, Vladimir Putin și Benjamin Netanyahu duce la declanșarea de războaie, potrivit AFP.

„Un comportament masculin nenorocit de toxic, care duce la mii de decese”, mai spunea Bardem, adăugând că „masculinitatea toxică” își are originile în „educația proastă pe care am primit-o timp de multe secole”.