Un mare șef de companie din Japonia și-a dat brusc demisia după ce poliția a descoperit ce îi trimitea o cunoștință din străinătate

Președintele și directorul general al companiei japoneze Suntory Holdings, Takeshi Niinami, și-a dat demisia în urma acuzațiilor că ar fi cumpărat suplimente alimentare conținând substanțe ilegale, scrie CNN.

Niinami, în vârstă de 66 de ani, unul dintre cei mai proeminenți și mai vocali lideri de afaceri din Japonia, a declarat că el credea că suplimentele pe care le-a cumpărat erau legale. El era una dintre cele mai cunoscute prezențe de șefi de companii din Japonia și a apărut frecvent la CNN.

Anchetatorii au percheziționat anterior locuința lui Niinami din Tokyo, suspectându-l că a primit produse care conțineau substanțe derivate din canabis de la o cunoștință din străinătate, potrivit postului public de televiziune NHK, care citează oficiali din cadrul anchetei.

Poliția crede că produsele ar fi putut conține THC și examinează dacă Niinami știa că substanța este strict reglementată în Japonia.

Niinami și-a informat colegii pe 22 august că era anchetat de poliție, au declarat marți, într-o conferință de presă, președintele Suntory, Nobuhiro Torii, și vicepreședintele Kenji Yamada. Pe 1 septembrie, Niinami și-a prezentat demisia, invocând motive personale. Compania i-a acceptat demisia, care a intrat în vigoare în aceeași zi.

Niinami a declarat companiei că ancheta se referea la suplimente pe care le cumpărase, presupunând că erau legale, potrivit lui Torii.