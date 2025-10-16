Sari direct la conținut
Un mare star al sportului nostru se ridică împotriva mentorului său. „E pentru binele echipei naționale”

HotNews.ro
Virgil Ghiță marchează în meciul România vs. Austria, pe Arena Națională, București, 12 octombrie 2025. FOTO: kolbert-press/Marc Marasescu / imago sportfotodienst / Profimedia

Ionuț Lupescu (56 de ani) a comentat tensiunile din ultimele zile, din jurul echipei naționale. Fostul mare jucător de la Dinamo crede că intențiile lui Lucescu de a pleca au făcut mai mult rău naționalei.

După partida cu Austria au apărut mai multe discuții la echipa națională, fie legate de posibila plecare a lui Lucescu, fie între acesta și anumiți „tricolori”, precum Stanciu sau Răzvan Marin.

Acum, fostul mare internațional critică și el acțiunile lui Mircea Lucescu, cel care a anunțat că intenționează să plece dacă ratează prima poziție în grupă.

