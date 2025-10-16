Un mare star al sportului nostru se ridică împotriva mentorului său. „E pentru binele echipei naționale”

Ionuț Lupescu (56 de ani) a comentat tensiunile din ultimele zile, din jurul echipei naționale. Fostul mare jucător de la Dinamo crede că intențiile lui Lucescu de a pleca au făcut mai mult rău naționalei.

După partida cu Austria au apărut mai multe discuții la echipa națională, fie legate de posibila plecare a lui Lucescu, fie între acesta și anumiți „tricolori”, precum Stanciu sau Răzvan Marin.

Acum, fostul mare internațional critică și el acțiunile lui Mircea Lucescu, cel care a anunțat că intenționează să plece dacă ratează prima poziție în grupă.

