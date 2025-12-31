Un medic cunoscut strânge donații pentru ca bebelușii care au nevoie de un pat ATI să nu mai moară pe lista de așteptare. „Câteva sute rămân pe dinafară”

În fiecare zi, 10 – 20 de bebeluși din România cu probleme grave de sănătate așteaptă, pe o listă, o șansă la viață: un loc în cea mai modernă secție de Terapie Intensivă nou-născuți din România și din sud-estul Europei. Secția de la Spitalul „Marie Curie” – condusă de medicul neonatolog Cătălin Cîrstoveanu, supranumit „Îngerul copiilor” – are 27 de locuri și este mereu neîncăpătoare.

„Avem 27 de locuri în secție. Astăzi nu este niciun loc liber și este o situație obișnuită la noi. E o situație cu care ne confruntăm frecvent. De multe ori, dincolo de greutatea muncii noastre, există și greutatea aceasta, de a face loc unui copil”, mărturisește medicul Cătălin Cîrstoveanu, într-un dialog cu HotNews.

Despre lista de așteptare, el spune că „este una de coșmar. O listă lungă, cu multe cazuri, cu multe probleme – tumori, malformații.”

Aici ajung inclusiv copii din toată țara cu probleme grave genetice, cazuri de neurochirurgie, de chirurgie cardiacă sau copii născuți cu intestin scurt.

„De fiecare dată când ne ducem la vârful acelei liste de așteptare – pentru că vin urgențe de tot felul și o cerere rămâne în urmă – nu de puține ori aflăm că acel copil nu mai este. Acesta este adevărul”, spune Cătălin Cîrstoveanu.

România are „o pată foarte neagră” în ceea ce privește îngrijirea nou-născuților cu probleme grave de sănătate și nu reușește să îi trateze pe toți, admite medicul neonatolog: „Câteva sute rămân pe dinafară. Noi, ca țară, suntem în stadiul în care nu îi tratăm.”

De la 11 la 27 de locuri

Secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie” / Foto: Enona Chiriac – Asociația Inima Copiilor

Inițial, până acum 12 ani, secția a avut chiar mai puține locuri decât acum: 11 paturi și o suprafață de 190 de metri pătrați. În anul 2013, în urma unei strângeri de fonduri, din donații și sponsorizări, suprafața secției a fost extinsă la 1.600 de metri pătrați, iar capacitatea a crescut la 27 de paturi. Suma strânsă atunci din donații a fost de un milion de euro.

Secția a devenit atunci, potrivit medicului Cătălin Cîrstoveanu, cea mai modernă de acest fel din sud-estul Europei: paturile sunt de tip one pacient, one room, nu open space, ca în majoritatea secțiilor de Terapie Intensivă de copii și adulți din România. În plus, este singurul loc din țară unde se poate face dializă și ECMO pentru nou-născut.

Secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie” / Foto: Enona Chiriac – Asociația Inima Copiilor

Oricât de mult și-ar dori însă medicul Cătălin Cîrstoveanu și echipa lui acest lucru, în secția de la Marie Curie nu pot ajunge în acest moment toți copiii din țară care au nevoie. Nu sunt suficiente locuri.

Din acest motiv, Cătălin Cîrstoveanu și ONG-ul Inima Copiilor strâng fonduri pentru o nouă extindere a secției: de la 27 de paturi, cât are în prezent, la 46 de locuri.

Șantierul noii secții ATI nou-născuți de la „Marie Curie” / Foto: Enona Chiriac – Asociația Inima Copiilor

„Pacientul zero”

Erica are acum 12 ani și jumătate. A fost „pacientul zero” din secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie”: primul pacient internat aici, după renovarea și modernizarea din 2013.

Erica / Foto: Arhiva personală

Născută cu o malformație digestivă complexă – avea doar 15 centimetri de intestin – și cu o malformaţie de buză şi boltă palatină, Erica a fost internată, inițial, în vechea secție ATI nou-născuți de la „Marie Curie”. A ajuns acolo când avea 3 zile.

Erica s-a născut la spitalul din Pitești, iar imediat după naștere, doctorița neonatolog de acolo și-a petrecut 4 ore la telefon, cerând un transfer la cel mai mare spital de copii din țară: „Marie Curie”, povestește Mihaela, mama Ericăi. Era un caz chirurgical grav, care trebuia operat de urgență.

Erica și mama ei / Foto: Arhiva personală

Mihaela, mama Ericăi, își amintește că vechea secție ATI nou-născuți de la „Marie Curie” nu arăta ca astăzi: „Nu era câte o boxă pentru fiecare copil, ca acum. Era o cameră cu incubatoare.”

Dar ca și astăzi, secția era plină. Așa că, pentru ca Erica să poată fi primită, „au mai înghesuit un incubator”, își amintește Mihaela, mama ei, într-un dialog cu HotNews.

Șase luni mai târziu, s-a dechis noua secție, modernizată și extinsă cu un milion de euro, bani strânși din donații.

Erica a stat internată 4 ani

Acolo, Erica avea să își petreacă următorii 4 ani din viață. În timpul acesta, a fost hrănită doar parenteral, prin perfuzii.

„A crescut cu noi. Erica a fost primul pacient cu care ne-am lansat secția, în anul 2013. Mama ei a fost în permanență alături de ea. S-a născut doar cu 15 centimetri de intestin. A trecut prin șapte intervenții chirurgicale majore. A opta intervenție a fost în Italia, unde s-a făcut o alungire de intestin și, practic, au reușit să obțină 45 de centimetri”, povestește dr. Mihaela Bizubac, care a îngrijit-o pe Erica în secția ATI de la „Marie Curie”.

Dr. Mihaela Bizubac o consideră pe Erica „o adevărată eroină şi o deschizătoare de drumuri, pentru că, după 4 ani, a fost primul pacient din România care a putut fi externat cu nutriţia parenterală la domiciliu.”

Ulterior, în România a fost adus un medicament revoluţionar, care ajută pacienții ca Erica „şi creşte suprafaţa de absorbţie. Erica a fost primul pacient pediatric care a beneficiat de acest tratament, cu rezultate senzaţionale, pentru că după aproape un an şi jumătate a reuşit să scape de perfuzie şi este acum lângă noi, cu o viaţă normală, independentă”, povestește medicul.

„Ne bucurăm din suflet că am făcut parte din povestea ei”, mai spune dr. Mihaela Bizubac. Care adaugă că „indiferent de evoluția medicinei, lucrurile nu se fac fără bani.”

Astăzi, când Erica are 12 ani și jumătate, mama ei, Mihaela, nu uită că secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie” a fost casa ei în primii 4 ani de viață.

„Am stat 4 ani de zile în Terapie Intensivă nou-născuți. Am reușit să ne întoarcem acasă și Erica să fie bine datorită unei echipe de medici care sunt părinții ei medicali. Am văzut medici care dau absolut totul, care dau speranță și, mai ales, viață.”

„Este o echipă de oameni care lucrează cu sufletul, pentru că medicamentele, uneori, nu fac față și pentru că aparatura medicală nu este suficientă ca să bată un diagnostic incompatibil cu viața. Este secția care nu doarme. Eu le spun «secția 3D», de la dragoste, dăruire și devotament”, adaugă mama Ericăi.

Mihaela, mama Ericăi, mai spune că „dacă astăzi este bine, mâine poate va fi și mai bine” în secția de la „Marie Curie”. Pe care își dorește să o vadă extinsă, pentru ca mai mulți copii să aibă o șansă la viață.

„Acum e despre cei care trebuie să vină aici”

Privind în urmă, la cazul Ericăi și la alți copii ca ea, dr. Cătălin Cîrstoveanu spune că „sunt povești incredibile de viață, e aproape greu să pricepem noi cum ei sunt astăzi aici. E și greu un pic să explicăm lucrul acesta.”

Dr. Cătălin Cîrstoveanu în secția ATI de la „Marie Curie” / Foto: Enona Chiriac – Asociația Inima Copiilor

„Treaba noastră”, spune Cătălin Cîrstoveanu, „este să îi trimitem cu bine acasă. Nu toți pleacă însă acasă, cam 85% dintre cei care sunt aici pleacă acasă. Pe 15% dintre ei încercăm să îi ajutăm, dar din păcate nu pleacă acasă.” Sunt acele cazuri prea grave ca să supraviețuiască.

Dar despre cei 85% care au reușit, medicul supranumit „Îngerul copiilor” spune că „a fost despre ei la un moment dat, dar acum este despre cei care trebuie să vină aici.”

Pentru aceștia din urmă, medicul, împreună cu ONG-ul Inima Copiilor, strâng bani pentru a extinde secția la 46 de paturi.

În acest moment, mai sunt necesari încă 500 de mii de euro, spune Alexandru Popa, președintele ONG-ului Inima Copiilor, care organizează strângerea de fonduri. Donațiile pot fi făcute prin SMS la numărul de telefon 8835 cu textul BINE (5 euro pe lună), iar firmele pot sponsoriza proiectul prin redirecționarea impozitului.

„Noi am construit, tot printr-o strângere de fonduri, actuala variantă a secției, de care ne mândrim în fiecare zi. Dar deja de acum mulți ani am văzut acea listă de așteptare care există permanent și am început proiectul pentru noua extindere a secției, pentru că e nevoie”, spune președintele Inima Copiilor.

„Ajutați acești copii, care de multe ori nu au nicio șansă!”, este îndemnul lui Alexandru Popa.