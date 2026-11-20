Cancerul pancreatic nu a mai putut fi detectat la unul din 12 pacienți din cadrul studiului cu daraxonrasib, în timp ce tumorile aproape tuturor participanților au încetat să crească, scrie ziarul britanic The Guardian.

Ziarul scrie că participanții la studiul clinic fuseseră diagnosticați recent cu cancer pancreatic în stadiu avansat, care se răspândise în alte părți ale corpului.

Jumătate dintre persoanele diagnosticate cu cancer pancreatic decedează în termen de trei luni, iar doar aproximativ 3% dintre pacienți supraviețuiesc cinci ani atunci când boala se extinde la alte organe. Această boală are cea mai scăzută rată de supraviețuire dintre toate tipurile comune de cancer din Marea Britanie, scrie The Guardian.

Simptomele pot include icter, mâncărimi ale pielii, urină de culoare mai închisă, scaun de culoare mai deschisă, pierdere inexplicabilă în greutate, oboseală și febră, scrie BBC.

Potrivit celor două site-uri, medicamentul poate reduce dimensiunea și, potențial, elimina tumorile pancreatice și este considerat cea mai importantă descoperire terapeutică pentru acest tip de cancer din ultimele decenii.

Astfel, la unul din 12 pacienți cărora li s-a administrat medicamentul în cadrul unui studiu clinic, cancerul a devenit nedetectabil, iar tumorile au încetat să crească la aproape toți cei 61 de pacienți.

Deși medicii au afirmat că pastila nu poate fi încă considerată un remediu și că nu știu cât timp poate ține boala sub control, aceștia au declarat că este o veste încurajatoare, deoarece se pare că le va oferi pacienților mai mult timp, chiar dacă nu duce la o remisie completă.

Organizația Cancer Research UK a calificat acest lucru drept „cel mai mare pas înainte din ultimele decenii” pentru pacienții cu cancer pancreatic, scrie BBC.

Conform BBC, studiul a urmărit pacienții timp de un an și jumătate, în medie, iar la unii dintre ei cancerul nu a reapărut în această perioadă.

În cadrul studiului de fază I/II, tumorile au încetat să crească la 90% dintre pacienți, puțin peste 60% dintre pacienți au observat că tumorile lor s-au micșorat sau au dispărut, iar la aproximativ 8% dintre pacienți, adică unul din 12, tumorile au devenit nedetectabile la tomografiile computerizate.