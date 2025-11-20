Un mesaj neașteptat pe stadion: Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria a transformat cancerul de prostată într-un „brand” de conștientizare ca bărbații să devină atenți la simptome

Un simplu test PSA este suficient pentru a depista cancerul de prostată. Până pe 30 noiembrie, Regina Maria oferă testul PSA complet gratuit în toate punctele de recoltare și policlinicile din rețea. Fără trimitere medicală

În seara meciului României cu San Marino, printre bannerele obișnuite de pe marginea terenului a apărut un nume pe care nimeni nu se aștepta să-l vadă: cancerul de prostată. O campanie semnată de Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, care a transformat problema de sănătate într-un brand vizibil – ca bărbații să-i dea importanța pe care o merită și să își facă un simplu test de sânge. În noiembrie, gratuit!

Pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, la meciul România – San Marino, spectatorii au văzut ceva neobișnuit: printre sponsorii tradiționali, alături de brandurile cunoscute, a apărut un „sponsor” de care nimeni nu vorbește de bunăvoie – cancerul de prostată. O campanie deliberată care pune degetul pe rană: avem nevoie să conștientizăm problemele de sănătate înainte de a fi prea târziu.

Experimentul care dezvăluie o realitate dureroasă

Ideea e simplă: dacă dai cancerului de prostată același tratament ca unui sponsor major – logo vizibil, bannere peste tot, mesaje repetate – bărbații îl vor observa?

Exact ca în realitate: avem nevoie să conștientizăm direct, nemediat orice problemă de sănătate și să recurgem la prevenție. În cazul cancerului de prostată, un simplu test PSA este suficient.

Numerele care sperie

Și există motive serioase să ne îngrijoreze această indiferență. Cancerul de prostată e cea mai frecventă formă de cancer la bărbații din România – conform datelor CanScreen5 publicate de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului. Este a doua cauză de deces prin cancer.

95% din cazuri sunt diagnosticate târziu, când opțiunile de tratament sunt limitate și șansele de supraviețuire scad dramatic. România are una dintre cele mai scăzute rate de supraviețuire la 5 ani din întreaga Uniune Europeană. Între 2011-2021, decesele cauzate de cancerul de prostată au crescut cu 9% la noi, în timp ce media UE a scăzut cu 9%.

Diferența? Educație, prevenție, și un simplu test de sânge făcut la timp.

De ce ignorăm ceea ce ne poate ucide?

Cancerul de prostată e insidios. Se dezvoltă lent, simptomele apar târziu și pot fi confundate cu probleme urinare benigne. La asta se adaugă stigmatul social – conversațiile despre sănătatea intimă masculină rămân tabu. Rezultatul: bărbații amână, evită, ignoră până când boala devine vizibilă… și adesea prea avansată.

„De aceea am transformat cancerul de prostată într-un brand vizibil la meciul tricolorilor”, explică reprezentanții campaniei. „Voiam să arătăm că, indiferent cât de vizibil îl facem, bărbații tot îl ignoră. Dar acum că demonstrația e făcută, conversația poate începe.”

Testul care salvează vieți – gratuit în noiembrie

Vestea bună e că depistarea precoce schimbă totul. Testul PSA (antigen prostatic specific) e un simplu test de sânge care poate detecta semnele bolii înainte ca simptomele să apară. Pentru bărbații peste 50 de ani (sau peste 40 de ani dacă există istoric familial), acest test anual e cea mai eficientă armă de prevenție.

Până pe 30 noiembrie, Regina Maria oferă testul PSA complet gratuit în toate punctele de recoltare și policlinicile din rețea. Fără trimitere medicală. Mergi, faci testul, primești rezultatul în 24 de ore.

Cum te testezi gratuit:

Mergi în orice punct de recoltare sau policlinică Regina Maria (până pe 30 noiembrie)

Faci testul PSA gratuit, fără trimitere medicală

Primești rezultatul în aproximativ 24 de ore

Pentru mai multe informații: www.prostatecancer.ro sau telefonic la 021 9268.

Un mesaj dur, dar necesar

Campania „Cel mai ignorat sponsor” nu e confortabilă. Nu e menită să fie. E un memento că ignorarea unei probleme nu o face să dispară – dimpotrivă, o agravează. Un simplu test poate face diferența între diagnostic precoce și stadiu avansat. Între tratament eficient și opțiuni limitate. Între viață și statistică.

