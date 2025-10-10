Un miliard de euro în bancnote falsificate, capturat în portul Constanța. Ancheta a fost coordonată de Europol

Polițiștii și vameșii din portul Constanța au capturat 4,8 milioane de bancnote falsificate, cu valoare nominală de 960 de milioane de euro, în cadrul unei operațiuni internaționale, coordonată de către Europol. Bancnotele falsificate erau puse în 160 de cutii.

Acţiunea a fost desfăşurată în cadrul operaţiunii internaţionale DECOY III, sub egida EMPACT, coordonată la nivel european de EUROPOL, care vizează identificarea de colete suspecte ce conţin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene din ţări precum China, Turcia, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

„În urma cooperării instituţionale DCCO – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, vineri, în Portul Constanţa Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european ‘altered design’”, precizează IGPR.

În 40 de cutii erau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie, iar ale 20 de cutii conţineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), fără serie.

Alte 60 de cutii conţineau 1.800.000 de bancnote din cupiură de 100 de euro (180.000.000 de euro), cu serie, în timp ce în 40 de cutii s-au găsit 1.200.000 de bancnote din cupiură de 50 de euro (60.000.000 de euro), cu serie.

Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

„Activităţile au fost desfăşurate într-o echipă complexă formată din ofiţerii Oficiului Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov şi ai Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali”, transmite IGPR.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

O altă captură anunțată în luna august

În luna august, Europol anunța că investigaţii europene de amploare, desfăşurate între octombrie 2024 şi martie 2025 în 18 ţări, au permis identificarea câtorva reţele care falsificau bani, majoritatea operând din Asia, America de Sud şi Orientul Mijlociu, iar poliţiştii români au fost felicitaţi pentru o operaţiune care a permis recuperarea a 600.000 de dolari falşi într-un singur raid, arată un comunicat al Europol, agenţia europeană de poliţie.

Europol a sprijinit o operaţiune comună de aplicare a legii ce a perturbat distribuţia de bani falşi prin intermediul serviciilor poştale. Valoarea totală a acestor bancnote contrafăcute, găsite în 297 de colete separate, este estimată la 66 de milioane de euro.

Operaţiunea a fost condusă de autorităţile din 18 ţări. Puţine detalii au fost divulgate cu privire la locul confiscării, dar poliţiştii români au fost felicitaţi pentru o operaţiune care a permis recuperarea a 600.000 de dolari falşi într-un singur raid.

„Marea majoritate a obiectelor confiscate erau bancnote modificate, adesea numite „bilete de cinema””, precizează Europol în comunicatul său. „Biletele de cinema” sunt reproduceri cu o formă şi o culoare similare cu cele ale bancnotelor autentice, dar care conţin o mică menţiune ce indică faptul că sunt false. Cu toate acestea, această menţiune este adesea ignorată, ceea ce permite infractorilor să le folosească ca monedă reală.