Un miliardar aliat cu Viktor Orbán are șanse de a se întoarce la guvernare în Cehia după alegerile de azi și mâine. Bruxelles-ul și Kievul își țin răsuflarea

Cehii vor înlătura probabil de la putere actualul guvern de centru-dreapta, în urma alegerilor de vineri și sâmbătă, sondajele indicând că miliardarul populist Andrej Babiš ar putea reveni la guvernare pe baza promisiunilor de creștere a salariilor și a economiei, precum și de reducere a ajutorului acordat Ucrainei, scrie Reuters.

Fostul prim-ministru Andrej Babiš este aproape de a câștiga alegerile parlamentare care se desfășoară vineri și duminică în Cehia și are șanse să se întoarcă la șefia guvernului.

Secțiile de votare vor fi deschise vineri între orele locale 14:00 și 22:00 (15.00-23.00, ora României), iar sâmbătă între orele 8:00 și 14:00 (09.00-15.00, ora României), iar rezultatele sunt așteptate sâmbătă după-amiază.

Guvernarea nu se anunță una simplă, în condițiile în care miliardarul va fi nevoit să facă față unui proces pentru fraudă, semnelor de întrebare privind conflictul său de interese, precum și pozițiilor anti-UE și anti-NATO din partea potențialilor aliați extremiști.

Partidul ANO, fondat de Babiš, conduce în sondajele de opinie înaintea alegerilor din 3-4 octombrie cu peste 30% din voturi, cu aproximativ 10 puncte procentuale mai mult decât coaliția Spolu a actualului premier Petr Fiala.

Babiš a promis cheltuieli publice generoase, reducerea sprijinului pentru Ucraina și protejarea cetățenilor cehi de pericolele de dincolo de granițe, de migrație și de politicile climatice costisitoare.

Toate aceste promisiuni par bune pentru mulți dintre cehi, care au suferit de pe urma inflației apărute după pandemia COVID și invazia Rusiei în Ucraina și au decis să pedepsească coaliția Spolu, aflată acum la guvernare, și pe aliații săi liberali.

Pentru Bruxelles, îngrijorarea ține de faptul că alianța euroscepticilor din UE se extinde. Ucraina are și ea motive de temeri în condițiile în care Babiš nu susține ajutoarele Cehiei pentru Kiev.

Problema majorității

În vreme ce este aproape sigur că va câștiga, sondajele sugerează că ANO nu va avea totuși majoritate, ceea ce reprezintă o provocare pentru combativul Babiš, a cărui strategie principală de a acuza partidele mainstream de corupție i-a lăsat puțini aliați.

Chiar și cu micuțul partid aliat al automobiliștilor, ANO ar putea avea greutăți în a atinge numărul necesar de parlamentari pentru a obține o majoritate în camera inferioară cu 200 de membri, cred analiștii.

Situația îl va împinge probabil pe Babis să caute sprijin, posibil pentru un cabinet minoritar, din partea partidului de extremă dreapta SPD și, eventual, a partidului de extremă stânga Stacilo!. Ambele doresc să părăsească Uniunea Europeană și NATO și să oprească ajutorul acordat Ucrainei.

Babiš a încercat să echilibreze nevoia de a atrage aceste extreme alături de el cu promisiunea de a păstra traiectoria pro-occidentală.

„UE vine cu reglementări, spionaj, taxe ecologice, dar trebuie să învingem aceste lucruri în Parlamentul European”, a declarat Babiš luni, la un miting în orașul central Kralupy, chemând la „înfrângerea nebunilor ecologiști, a partidului poporului și a socialiștilor care fac tot ce pot pentru a distruge Europa”.

Babiš a spus că respinge orice demersuri în direcția ieșirii din UE sau NATO, inclusiv solicitările de organizare a unor referendumuri, contracarând acuzațiile actualului guvern care a spus că miliardarul ar abate țara de pe calea democratică pro-occidentală.

Esența opiniei sale este că UE ar trebui să fie condusă exclusiv de liderii naționali și nu de instituții precum Comisia Europeană.

Însă menținerea unei astfel de strategii față de UE va fi dificilă cu aliați extremiști și un parlament fragmentat, a declarat analistul politic Lukas Jelinek, citat de Reuters.

„SPD și Stacilo! nu se vor vinde ieftin”, a spus Jelinek. „Ar fi o surpriză dacă Babis ar reuși să formeze un cabinet minoritar care să reziste patru ani”.

Relația cu Orban

Babiš, un om de afaceri în vârstă de 71 de ani, născut în Slovacia, a trecut de la poziții liberale la cele conservatoare de când a intrat în politică în 2011 și a condus un cabinet de centru-stânga în perioada 2017-2021.

El a dorit odinioară ca Cehia să adere la zona euro, dar a devenit între timp eurosceptic și susținător al lui Trump, distribuind șepci de baseball cu inscripția „Strong Czechia”, inspirate de sloganul MAGA al liderului american.

Cu toate acestea, Babiš refuză obiectivele de cheltuieli pentru apărare ale NATO susținute de Trump și a criticat taxele vamale și eșecul de a obține pacea în Ucraina.

Babiš nu are loialitate față de ideologie, dar apreciază relațiile personale, scrie Reuters. Una dintre cele mai importante este cea cu liderul maghiar Viktor Orban, alături de care a format grupul anti-Bruxelles „Patrioții pentru Europa” în Parlamentul European.

„Există o relație personală puternică și o anumită admirație pentru cât de mult timp și cât de puternic a deținut Orban puterea în Ungaria și pentru modul în care acesta este capabil – chiar dacă într-un mod neconstructiv – să joace un rol în problemele europene”, a declarat Tomas Petricek, fost ministru de externe în cabinetul lui Babis.

Jurnalistul ceh Petr Jedlicka, de la publicația Denik Referendum, a explicat pentru Hotnews că Babiš va încheia probabil o coaliție la vot cu Fico și Orbán, dar numai una ad hoc, atunci când îi convine – nu permanent, din convingeri ideologice sau geopolitice.

Ce va face Babiš cu compania

Babiš s-a născut într-o familie de diplomați sub regimul comunist, a urmat liceul – și a jucat volei – în Elveția. S-a înscris în Partidul Comunist, a lucrat în comerțul exterior și a avut contacte cu poliția secretă.

După căderea regimului comunist în 1989, el a înființat Agrofert, transformând-o treptat într-un conglomerat internațional de produse alimentare și chimice cu 30.000 de angajați.

Agrofert a beneficiat de numeroase contracte publice și subvenții pentru agricultură și dezvoltare. Anul trecut, a primit 1,6 miliarde de coroane (77,21 milioane de dolari), în principal plăți directe din partea Uniunii Europene pentru producția agricolă.

Conform normelor cehe și europene privind conflictul de interese, Babiš trebuie să-și vândă firma, sau compania trebuie să înceteze să mai primească subvenții, sau el trebuie să se retragă din cabinet și să numească un adjunct care să-l conducă, a declarat organizația de supraveghere Transparency International.

În calitate de candidat al ANO la funcția de prim-ministru, Babiš, care are o avere de 4,3 miliarde de dolari potrivit revistei Forbes, spune că va respecta regulile, dar că nu va vinde Agrofert.

Directorul Transparency International din Cehia, David Kotora, a declarat că intențiile lui Babiš nu sunt clare.

„Putem ajunge într-o situație similară cu cea din 2017-2021, când a încercat să amâne și să banalizeze problema prin intermediul instituțiilor controlate de ANO”, a spus el.

Eșecul în rezolvarea conflictului ar putea determina Comisia Europeană să ia măsuri pentru a opri subvențiile acordate Agrofert, a spus el.

Babiš se confruntă, de asemenea, cu reluarea unui proces, după ce o curte de apel a anulat o achitare, în urma acuzațiilor că ar fi comis fraudă în obținerea unei subvenții UE de 2 milioane de euro pentru construirea Capi Hnizdo, un centru de conferințe lângă Praga.

Mai puțin ajutor pentru Ucraina

Sprijinul pentru Kiev ar putea avea cel mai mult de suferit.

ANO nu susține Ucraina la fel de clar ca actualul guvern și mai degrabă manevrează în funcție de starea de spirit actuală a majorității societății.

„La asta se va adăuga poziția potențialilor aliați, partide care sunt direct sau indirect pro-ruse. Prin urmare, se așteaptă o anumită schimbare în politica externă în ceea ce privește afacerile ucrainene, deși nu la extremitatea maghiară”, a explicat jurnalistul Jedlicka pentru HotNews.

De exemplu, Babiš nu mai dorește să susțină inițiativă privind muniția, în cadrul căreia Republica Cehă cumpără muniție sovietică veche din diferite părți ale lumii, obuze de artilerie, cu banii țărilor occidentale și o trimite în Ucraina.

În cazul NATO, guvernul ANO va susține mai degrabă continuarea înarmării în cadrul NATO, spune Jedlicka.

Reprezentanții ANO critică spre exemplu achiziționarea de avioane F-35, dar vor să folosească acești bani pentru consolidarea apărării antiaeriene, conchide Jedlicka.