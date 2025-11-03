Un milion de copaci până în 2040: Lege pentru adaptarea la schimbările climatice, adoptată în Berlin

Tăieri masive de copaci pentru megafabrica Tesla de lângă Berlin. FOTO: Michael Sohn / AP / Profimedia

Sute de mii de copaci suplimentari vor fi plantați la Berlin în următorii 15 ani după ce Guvernul acestui land german a adoptat luni, cu o largă majoritate, o lege privind adaptarea la schimbările climatice, informează DPA, citată de Agerpres.

Doar reprezentanții partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au votat împotriva proiectului legislativ, care a avut la bază o inițiativă cetățenească.

Autoritățile din Berlin vor să se asigure prin această lege că orașul german va avea 1 milion de copaci până în 2040, de peste două ori mai mulți decât are în prezent.

Sunt planificate și o serie de măsuri suplimentare, precum înființarea mai multor spații verzi și o utilizare mai bună a apei pluviale, cu un cost total de 3,2 miliarde de euro.

Parlamentarul din opoziție Benedikt Lux, de la Partidul Verzilor, a îndemnat Guvernul landului Berlin să implementeze noua lege foarte repede.

„Nu trebuie să fii botanist ca să știi că această lege, de una singură, nu va face copacii să crească”, a declarat el.

Inițiativa cetățenească BaumEntscheid consideră că noua lege reprezintă o etapă importantă a strategiei care dorește să facă din Berlin un oraș mai verde și, prin urmare, mai rezilient la încălzirea climei globale.

Purtătorul său de cuvânt, Heinrich Strossenreuther, a declarat că implementarea legii trebuie să înceapă foarte repede după decizia Parlamentului din Berlin. „Timpul reprezintă un factor important în adaptarea la schimbările climatice”, a adăugat el.