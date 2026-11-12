Un militar de gardă l-a mustrat aspru pe Hegseth la Mormântul Soldatului Necunoscut: „Tot timpul!”

Un gardian i-a mustrat aspru miercuri pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și pe cei care îl însoțeau, în timp ce aceștia discutau și râdeau lângă mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Național Arlington, chiar în ziua dedicată veteranilor, transmite AFP.

Într-un videoclip difuzat de presa americană și pe rețelele sociale sunt văzuți Hegseth și mai multe persoane, printre care membri ai echipei secretarului Apărării, făcând fotografii în fața acestui loc de comemorare, la finalul unei ceremonii la care a participat președintele Donald Trump.

„Toți vizitatorii trebuie să mențină o atmosferă de liniște! Și respect! Tot timpul!”, a strigat un soldat de gardă, după ce din grupul lui Hegseth s-au auzit râsete și discuții.

🚨An unusual incident unfolded at Arlington National Cemetery today following the Veterans Day ceremony. A U.S. Army sentinel guarding the Tomb of the Unknown Soldier publicly reprimanded Defense Secretary Pete Hegseth, his wife Jennifer, and members of his entourage after some in the group were seen talking and laughing while taking photographs near the sacred memorial. Stopping his patrol and turning toward the group, the soldier shouted: "All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times!" The Tomb of the Unknown Soldier is one of America’s most sacred military memorials, and its sentinels enforce the same standards of respect for everyone, regardless of rank or position. — Raylan Givens (@JewishWarrior13) November 11, 2026

Mormântul Soldatului Necunoscut adăpostește rămășițele militarilor din cele două războaie mondiale și din Războiul din Coreea, dar și o criptă goală, ocupată inițial de un militar căzut în timpul Războiului din Vietnam, care aduce un omagiu tuturor soldaților dispăruți în timp ce își serveau țara.

„Ne-a reamintit tuturor să păstrăm decența”

Potrivit CNN, Hegseth era însoțit de soția sa, Jennifer, de șeful său de cabinet, Ricky Buria, de adjunctul șefului de cabinet, Patrick Weaver, și de o consilieră, Tami Radabaugh.

Purtătorul de cuvânt al șefului Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat pentru NBC News că Pete Hegseth și ministerul său au „onorat întotdeauna” sacrificiul membrilor armatei americane.

„În timp ce comemoram această zi solemnă, un soldat ne-a reamintit tuturor, în mod corect și cu respect, să păstrăm decența”, a declarat Parnell.

Tabăra democrată a reacționat rapid la această gafă, care a avut loc într-o zi atât de importantă pentru armata americană.

„Pete Hegseth continuă să demonstreze lipsa sa totală de aptitudini pentru această funcție”, a scris pe X Gwen Moore, membră a Camerei Reprezentanților aleasă în statul Wisconsin.

Marți, o procedură de destituire împotriva lui Pete Hegseth a fost înăbușită din fașă de către parlamentarii republicani. Parlamentarul care a inițiat procedura, Thomas Massie, un republican cunoscut pentru criticile sale la adresa lui Donald Trump, îl acuză pe ministru că a încălcat legea prin declanșarea războiului împotriva Iranului fără a obține autorizația Congresului.

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