VIDEO Un militar ucrainean care și-a ghidat drona într-un arsenal rusesc a făcut o descoperire care i-a luat pe toți prin surprindere

Operatorul ucrainean de drone „Cosmos” și-a ridicat quadcopterul deasupra depozitului în ruină, ghidându-l printr-un colț al acoperișului unde tablele metalice sfărâmate se prăbușiseră, formând o gaură. „Diviza Wild”, unitatea sa, suspecta că clădirea era un hub logistic ascuns al armatei ruse, la aproximativ 15 km de linia de contact din sudul Ucrainei, dar a făcut o descoperire complet neașteptată, relatează Business Insider.

Astfel de locații ascunse sunt folosite adesea de soldații ruși pentru a stoca muniții sau combustibil, iar drona cu fibră optică a lui Cosmos era încărcată cu explozibili pentru a le distruge. Însă după ce drona și-a rotit camera pentru a vedea ce e înăuntru a făcut o descoperire ce semăna mai degrabă cu garajul unui fermier: patru mașini civile, o pereche de motociclete și doi cai cu căpăstru.

„Nu ne așteptam să vedem așa ceva. Era neobișnuit”, a declarat Cosmos pentru Business Insider, el acceptând să discute cu jurnaliștii cu condiția să fie identificat doar prin indicativul său. „Ne așteptam să găsim unele vehicule blindate”, a explicat el.

Imaginile cu descoperirea au devenit virale săptămâna trecută în Ucraina, în condițiile în care războiul a ajuns să îi vadă tot mai des pe soldații ruși folosind mijloace de transport neconvenționale, precum animale de povară, biciclete sau chiar carturi de golf pentru a desfășura atacuri sau misiuni logistice. Cosmos a spus că misiunea sa cu drona a avut loc mai devreme în cursul acestei luni.

Comandantul unității ucrainene și-a exprimat și el surprinderea față de descoperire

Dimensiunea mai mică a unui cal sau a unui autoturism civil înseamnă că dronele pot avea dificultăți în depistarea lor, însă utilizarea repetată a acestora de către armata rusă a ridicat și întrebări cu privire la viabilitatea tacticilor sale și cantitatea de echipament militar pe care țara condusă de Vladimir Putin o poate produce pentru a-și susține invazia.

Camarazii lui Cosmos și ofițerii din Divizia Wild, o companie de drone FPV (cu transmisiune video la persoana întâi) din cadrul Brigăzii 82 Asalt Aerian, văzuseră anterior înregistrări cu soldați ruși călărind pentru a ataca poziții ucrainene.

Un exemplu pe care îl amintesc a avut loc în regiunea Zaporojie luna trecută, când un echipaj ucrainean de drone a atacat infanterie rusă care traversa liniile frontului călare. Cosmos, care pilotează drone de un an, a spus că era pentru prima dată când vedea personal animalele pe linia frontului.

Divizia Wild nu a dorit să precizeze unde anume era situat depozitul din noua filmare, însă brigada sa este în general desfășurată în Donbas. Comandantul batalionului lui Cosmos a declarat pentru Business Insider că și el a fost surprins de descoperirea cailor.

„Am crezut că era o locație pentru vehicule de transport, un fel de hub de transfer”, a declarat maiorul, care folosește indicativul Fizruk, pentru Business Insider.

Rușii „le tratează ca pe niște pierderi inevitabile”

Fizruk a spus că apariția cailor și a mașinilor în sectorul său de front ar putea fi un semn că forțele ruse rămân fără resurse standard, dar că reflectă și natura de uzură a modului în care Moscova poartă lupta.

Mașinile descoperite de Cosmos par a fi Niva, vehicule civile off-road ieftine produse de marca auto rusă Lada.

„Le tratează ca pe niște pierderi inevitabile, ca și cum ar urma oricum să fie distruse”, a spus el. „Uitați, o Niva costă, să zicem, 2.000 de dolari. Un Hummer, pe care Forțele Armate ale Ucrainei îl folosesc în multe locuri, costă 20.000 de dolari, poate chiar mai mult”, a explicat militarul ucrainean.

„Din moment ce își pierd echipamentele în atacuri, din acest punct de vedere, de ce să plătești 20.000 de dolari pentru un singur vehicul dacă poți cumpăra 10 Niva cu 20.000 de dolari?”, a adăugat Fizruk.

Armata rusă este cunoscută pentru faptul că presează linia frontului prin atacuri terestre repetate, trimițând grupuri mici de infanterie să se apropie de pozițiile ucrainene pe jos sau în vehicule ieftine. Strategia a fost costisitoare, NATO afirmând acum că până la 25.000 de militari ruși mor în fiecare lună.