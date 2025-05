Un ministru din noul guvern german al cancelarului Friedrich Merz a ocupat o funcție importantă într-o companie din România

Karsten Wildberger, ministrul digitalizării în guvernul federal de la Berlin, a lucrat în trecut în compania Vodafone România. El va avea misiunea de a moderniza economia germană într-o lume digitală, o misiune care a înregistrat adesea progrese prea lente într-o țară cunoscută încă pentru utilizarea faxurilor și a tranzacțiilor în numerar, potrivit Reuters.

CV-ul lui Karsten Wildberger de pe site-ul guvernului Germaniei precizează că noul ministru al digitalizării și modernizării statului a fost între 2006 și 2011 membru al board-ului Vodafone din România și din Marea Britanie.

Publicația Profit scria că Wildberger a fost director financiar și director comercial pe segmentul pentru persoane fizice al Vodafone România, iar Ziarul Financiar îl prezenta ca pe „numărul doi” al companiei de telefonie mobilă.

După plecarea de la Vodafone, Wildberger a mai ocupat diverse funcții importante – director general pe retail al Telstra, cel mai mare grup de telecomunicații și media din Australia, între 2012 și 2016, membru al board-ului E.ON, între 2016 și 2021 și CEO al Media-Saturn-Holding GmbH și Chair of the Board and Labour Director of CECONOMY AG, între 2021 și 2025.

Rolul în noul guvern

Ce face un om din lumea afacerilor în guvern?

Merz a decis să numească în guvern aliați apropiați și directori din companii, pentru a aborda problemele economice ale țării, pe fondul tensiunilor comerciale și al unei extreme drepte în creștere.

Social-democrații, partenerii de coaliție, au nominalizat politicieni de carieră mai convenționali.

Potrivit Reuters, Wildberger va avea misiunea de a moderniza economia germană într-o lume digitală, o sarcină care a înregistrat adesea doar progrese lente într-o țară cunoscută încă pentru utilizarea faxurilor și a tranzacțiilor în numerar.

„Credem că este echipat în mod ideal, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, pentru a îndeplini așteptările ridicate asociate acestei funcții speciale”, a declarat Wolfgang Steiger din partea Consiliului Economic al CDU.

Numirea lui Wildberger a fost o surpriză

Numirea lui Wildberger e surprinzătoare, deoarece acesta nu are experiență politică, deși, în calitate de președinte al MediaMarktSaturn Group, a condus o întreprindere care cuprinde 1.000 de magazine de electronice de consum în unsprezece țări, scrie Euronews.

El a subliniat rolul important al portofoliului său.

„Sunt onorat de încrederea pe care Friedrich Merz mi-a acordat-o și de oportunitatea de a deveni noul ministru pentru afaceri digitale. Digitalizarea și tehnologia au fost teme definitorii de-a lungul carierei mele, iar noul minister va juca un rol decisiv în modernizarea țării noastre”, a spus Wildberger într-o declarație publicată de Ceconomy.