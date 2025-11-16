Un ministru român a mers într-o deplasare externă plătită de unul dintre cele mai bogate state din Golful Persic. „Situația îi pune pe oficialii români în poziție de inferioritate în negocieri”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a mers în Arabia Saudită. O spune chiar el, când dă asigurări, într-o postare pe Facebook, că „nu, nu m-am plimbat pe banii României”, costurile deplasării fiind acoperite de statul care l-a invitat. Contactată de HotNews, experta în anticorupție Laura Ștefan spune că nu este ilegal ca unui oficial român să îi fie plătite costurile de către un alt stat pentru o vizită externă, însă atrage atenția asupra consecințelor când acceptăm așa ceva.

Ministrul Radu Miruță a călătorit în Arabia Saudită și a povestit pe Facebook, la începutul săptămânii, că a avut o discuție „neobișnuit de lungă cu Excelența Sa, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită, la sediul ministerului omolog de la Riad”.

El a detaliat apoi temele abordate: „investiții în grafit, dezvoltarea unor domenii schiabile în România și o conectare directă între crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită pentru a elimina intermediarii care, de multe ori, câștigă mai mult decât cei care cresc animalele”.

La finalul textului, Radu Miruță spune că „nu, nu m-am plimbat pe banii României”. „Îi mulțumesc Regatului pentru invitație și pentru acoperirea integrala a costurilor”.

De ce nu și-a plătit ministrul român costurile cu deplasarea

Contactat de HotNews în legătură cu postarea sa, Radu Miruță a spus că România ar fi dispus de banii necesari pentru a-i plăti costurile, „însă la nivel diplomatic sunt situații și situații”.

El a precizat că vizita sa în Arabia Saudită a durat trei zile: de sâmbătă până luni.

„Sunt situații când membri ai Guvernului României sau cel puțin în ceea ce mă privește, primim invitații la evenimente unde dacă participăm trebuie să plătim noi, sunt situații în care partenerul, omologul care ne invită, asigură el costurile pentru întreaga deplasare, cum a fost cazul acesta”, a explicat Miruță.

Întrebat dacă în decizia sa de a accepta ca Arabia Saudită să acopere costurile au cântărit și solicitările premierului Ilie Bolojan către ministere de a-și reduce costurile, Radu Miruță admis că există „o preocupare de a mai avea un pic grijă de bani”.

„Există deplasări pe care le evităm pentru că se fac online. Cel puțin eu nu mai aprob plecarea a trei, patru oameni din minister, ci doar a unuia sau doi, în funcție de ce e de făcut acolo. Există deplasări în care se plătește din partea ministerului sau deplasări în care ni se plătește din partea cealaltă, pachet cu invitația pe care am primit-o pentru discuțiile cu miniștrii de acolo”, a declarat ministrul Economiei.

„Problema nu e costul de deplasare, ci problema e dacă din deplasarea aia se urmărește un obiectiv și se face ceva pentru interesele României”

Radu Miruță a spus că este de doar câteva luni ministru și nu știe concret dacă și în ce cazuri România a plătit costurile de deplasare și cazare ale unor oficiali din alte țări veniți în România.

„Până acum nu a fost cazul la Ministerul Economiei, dar nu trebuie să trecem nici în partea absurdă, să nu putem face nicio deplasare pentru că sunt niște costuri. Din punctul meu de vedere, problema nu e costul de deplasare, ci problema e dacă din deplasarea aia se urmărește un obiectiv și se face ceva pentru interesele României”, a spus Radu Miruță.

„Situația îi pune pe oficialii români în poziție de inferioritate în negocieri comerciale”

Laura Ștefan, expert anticorupție. Foto: Inquam Photos / George Călin

Laura Ștefan este coordonatoarea activităților anticorupție pentru Expert Forum. Activează și ca expert internațional pentru Comisia Europeană, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și alte organizații internaționale în domeniile reformei juridice, anticorupției și spălării banilor.

Ea spune că aceste cheltuieli „pot fi acoperite legal și de la bugetul de stat, și de către partenerul străin”.

„Cred însă că ar trebui să începem să înțelegem rolul nostru regional și să educăm și societatea că e OK ca reprezentanții României să achite costurile deplasărilor din bugetul propriu”, a declarat Laura Ștefan pentru HotNews.

„Trebuie să depășim percepția în societate că suntem un stat care trebuie susținut financiar de partenerii comerciali. Cultivând această atitudine practic îi punem pe reprezentanții noștri într-o poziție de inferioritate în negocieri comerciale, și chiar nu e cazul. Repet, vorbesc despre percepții publice, dar ele generează comportamente în funcția publică”, a adăugat ea.

Laura Ștefan susține că deși plata costurilor unui oficial român de către un alt stat este legală și morală, „nu cred că e și comercial avantajos atunci când e vorba despre negocieri de afaceri”.

Care este practica în alte țări

Plata costurilor pentru vizitele externe ale oficialilor din alte țări europene nu este clar reglementată, conform documentării făcute de HotNews. Concret, nu există un document public sau o lege care să le interzică oficialilor din țări precum Franța, Italia și Spania să accepte ca plata pentru deplasarea externă să fie făcută de țara pe care o vizitează.

Parlamentul European și Comisia Europeană permit ca, în anumite situații, costurile să fie achitate de țările gazdă, însă condițiile au fost înăsprite după scandalul Qatargate, după cum a relatat Politico.

Scoția are stipulat în Codul Ministerial faptul că atunci când miniștrii „călătoresc în interes oficial, cheltuielile de călătorie trebuie suportate de Guvern”.

„Ofertele de transport sau cazare gratuită nu ar trebui, în mod normal, acceptate. Singurele excepții sunt în cazul unei oferte de transport din partea unui guvern străin cu condiția să nu fie creată nicio obligație nejustificată sau în situațiile în care acest lucru este justificat din motive de securitate”, conform regulamentului.

Radu Miruță spune că toate subiectele discutate în Arabia Saudită „sunt într-un grafic”

HotNews l-a întrebat pe Radu Miruță și care sunt concluziile la care au ajuns România și Arabia Saudită pe subiectele abordate de către ministrul român în vizita sa.

„Toate sunt într-un grafic, adică modul în care lucrez eu este să stabilesc cu persoana cu care interacționez o desfășurare a evenimentelor ulterioare. Se face un document, echipele urmăresc realizarea unor parametrii, s-a trimis documentul, nu s-a trimis, s-a răspuns, nu s-a răspuns, s-a diseminat către mediul de afaceri de acolo, s-a primit răspuns. Adică este o foaie de parcurs pe care o urmărim în perioada care urmează”, a declarat Radu Miruță.

El a detaliat și discuțiile care au avut loc, despre care spune că s-au concentrat pe investiții și un acord privind exporturile de animale din România spre Arabia Saudită.

„Am discutat despre investițiile pe grafit, pe domeniul schiabil și eliminarea intermediarilor pe cât de mult se poate în ceea ce privește exporturile de animale din România, pentru că realmente se ajunge ca niște crescători de animale să primească cel mai mic preț dintre intermediari”, a detaliat Miruță.

„E și în avantajul României, și în avantajul Arabiei Saudite, și producătorii din România primesc un preț mai mare dacă nu mai sunt intermediari și consumatorii din Arabia Saudită ajung să consume produsele noastre la un preț mai mic tot datorită acestei lipse de intermediari pe care încercăm să o rezolvăm. Cei din Arabia Saudită diseminează propunerile pe care noi le-am făcut mediului de afaceri de acolo, vedem dacă există în continuare întrebări, condiții comerciale”, a explicat ministrul Economiei.

Radu Miruță a precizat și că „lucrurile astea nu se fac prin apăsarea unui întrerupător, azi ai mers, azi ai rezolvat problema respectivă, ci se fac prin întreținerea unui canal din acesta prin care se răspunde la întrebări, se face o vizită”.