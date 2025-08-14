Un misterios Porsche Carrera negru năpădit de buruieni stârnește speculații într-un cartier din Amsterdam

Mașina care stă nemișcată pe o stradă din cartierul Rivierenbuurt din Amsterdam a devenit atracția zonei iar locuitorii au lansat diverse ipoteze privind soarta proprietarului, relatează publicația De Telegraaf.

Potrivit imaginilor de pe Google StreetView, automobilul sport nu a mai fost mutat de pe strada Dintelstraat de un an. Între timp, jantele bolidului au fost înghițite de buruieni iar vecinii au început să speculeze ce s-a întâmplat cu persoana care deține acest Porsche Carrera.

„Este acolo de mult timp, nu știu de când. Fiul meu a început să vorbească despre asta recent. Este o imagine ciudată, nu-i așa?”, a spus o persoană care locuiește în zonă. Vecinii se gândesc că poate proprietarul a fost închis sau că autoturismul a fost furat, apoi abandonat.

În geamurile mașinii și chiar în interiorul acesteia, mai mulți dealeri auto au pus bilețele în care își arătau disponibilitatea de a o cumpăra.

Un comerciant s-a arătat dispus să ofere pentru mașina sport aproximativ 12.000-13.000 de euro, în timp ce prețul de achiziție pentru modelul produs în 2003 a fost evaluat la 130.000 de euro.

Buurt al maanden in de ban van mysterieuze Porsche die is overwoekerd door onkruid: ’Eigenaar zit misschien vast of is naar Dubai vertrokken’ https://t.co/o5BVihw7tw — De Telegraaf (@telegraaf) August 13, 2025

Întrebat de ce ar abandona cineva mașina, dealerul auto a spus: „Uneori, proprietarul a decedat, alteori se află într-un azil. Am întâlnit și cazuri în care proprietarii se aflau în Dubai și pur și simplu nu mai dau doi bani pe mașină. Poate fi orice”.

După ce au făcut mai multe verificări, jurnaliștii au ajuns la concluzia că mașina sport nu a fost furată, este asigurată, însă are ITP-ul expirat din aprilie 2024.

În căutarea misteriosului proprietar, De Telegraaf a întrebat autoritățile locale din Amsterdam. „Nu este o mașină fantomă”, a precizat un purtător de cuvânt al municipalității. Proprietarul plătește pentru locul de parcare, astfel încât municipalitatea nu poate interveni. ITP-ul este însă „o problemă”. „Dacă acesta a expirat, municipalitatea poate interveni”, a spus purtătorul de cuvânt.

În Olanda, ITP-ul este obligatoriu pentru toate mașinile înmatriculate, chiar dacă nu sunt folosite. Dacă proprietarul suspendă înmatricularea, autoturismul nu poate fi parcat pe domeniul public, doar pe o proprietate privată, conform Autorității Rutiere Olandeze.

Sursă foto: Dreamstime.com