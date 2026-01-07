Un model de Dacia, printre cele mai așteptate mașini în Italia: „E compactă, dar funcțională și e mai ușoară decât Dacia Spring”

Unul dintre cele mai importante ziare din Italia, Corriere della Sera, a realizat un top al celor mai așteptate mașini în 2026. Printre acestea se află și o mașină a celor de la Dacia.

Este vorba despre Dacia Hipster, pe care italienii o descriu ca fiind „compactă, dar funcțională, are o lungime de 3 metri, o lățime de 1,55 metri și o înălțime de 1,53 metri, oferind spațiu pentru patru persoane și un portbagaj care, deși mic cu scaunele în poziție (70 de litri), ajunge la 500 de litri cu scaunele din spate rabatate. Greutatea? Doar 800 kg, cu aproximativ 20% mai puțin decât Dacia Spring. Hipster arată ca o formă geometrică solidă, simplă și robustă, cu roțile poziționate la cele patru colțuri”.

Italienii oferă și prețurile așteptate pentru model. „Vorbim despre o listă de prețuri care nu numai că este mai mică decât cea a modelului Spring (17.900 de euro), dar poate chiar mai mică decât cea a modelului Sandero (13.950 euro)”.

Dacia Hipster concept (foto Dacia)

În plus, „Dacia are în plan și o (ușoară) restilizare a modelelor Jogger și Sandero, precum și posibila lansare a unui automobil de dimensiuni medii, care ar trebui să fie un hibrid între un model cu cinci uși și un break.”, scrie ziarul italian.

Dacia a prezentat în octombrie anul trecut un concept-car denumit Hipster, o mașină electrică ce este mult mai mică și mai ușoară decât Spring și are patru locuri. Compania descrie mașina ca având design „memorabil” și ca fiind „ultra-accesibilă” și „ultra-esențială”, după cum a relatat Hotnews.