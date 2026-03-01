Un mort și mai mulți răniți într-un incident la cel mai important aeroport din Abu Dhabi

Aeroportul din Abu Dhabi a anunțat că o persoană a murit în urma unui „incident” la Aeroportul Internațional Zayed, relatează Al Jazeera.

Agenția aeroportuară a declarat că incidentul de la Aeroportul Internațional Zayed „a dus la moartea unui cetățean asiatic și la rănirea a șapte persoane”.

Nu au fost furnizate alte detalii.

De asemenea, agenția a îndemnat publicul „să nu răspândească zvonuri și informații false”.

Probleme și la Aeroportul din Dubai

Patru persoane au fost rănite după producerea unui „incident” la Aeroportul Internațional Dubai, au anunțat sâmbătă noapte autoritățile din Emirat, în timp ce Iranul continua să lanseze lovituri asupra bazelor americane din regiunea Golfului Persic.

Autoritățile locale au confirmat că un „incident” a avut loc la aeroport sâmbătă seară, în timpul atacurilor iraniene, menționând că patru angajați ai aeroportului au fost răniți și primesc îngrijiri medicale.