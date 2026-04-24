Un nevăzător devine ministrul Afacerilor Sociale și Familiei din Ungaria. Vilmos Kátai-Németh are centura neagră în aikido

Peter Magyar a anunțat că Ministerul Afacerilor Sociale și Familiei va fi condus de către avocatul Vilmos Kátai-Németh, un avocat nevăzător, care va deveni astfel responsabil pentru domeniile egalității de șanse și accesibilității pentru persoanele cu handicap.

Noul șef al guvernului de la Budapesta, Peter Magyar își anunță miniștrii prin intermediul unei serii de postări pe Facebook. Într-una din aceste postări, din cursul zilei de vineri, Magyar a transmis că noul ministru al Transporturilor va fi David Vitezy, urmând ca dr. Vilmos Kátai-Németh să ocupe portofoliul Afacerilor Sociale și Familiei.

„La 16 ani și-a pierdut vederea, ceea ce a fost un moment de cotitură pentru el, dar totodată a confirmat: a devenit maestru aikido centură neagră, a obținut o diplomă în drept, lucrează ca avocat. Fiind o persoană cu deficiențe de vedere, cunoaște provocările persoanelor care trăiesc cu dizabilități din propria experiență. Egalitatea de șanse este extrem de importantă pentru el”, l-a prezentat Magyar pe Kátai-Németh.

Noul ministru câștigase deja un mandat de deputat la alegerile din 12 aprilie, el fiind ales în cricumscripția Csepel din Budapesta.

„Prioritatea lui este crearea unui sistem funcțional de protecție a copilului, investigarea completă a infracțiunilor comise în ultimii 20 de ani și dezvoltarea unui sistem eficient de asistență socială. El va lucra în toate modurile posibile pentru a consolida situația familiilor maghiare și pentru a construi o Ungaria funcțională și umană”, a mai scris Peter Magyar.

Tisza, partidul care a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria, va avea o majoritate de 141 din totalul de 199 de mandate din legislativul de la Budapesta