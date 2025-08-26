Un nou capitol în evoluția Transilvania Investments: fondul de investiții depășește pragul de 2 miliarde lei activ net

Unul dintre cele mai importante fonduri de investiții din România marchează un moment important în activitatea sa: la 31 iulie 2025, activul net al Transilvania Investments a atins valoarea de 2,015 miliarde lei, o creștere de 100% față de iulie 2020.

Această performanță vine pe fondul unor rezultate financiare solide înregistrate în primul semestru al anului. La 30 iunie 2025, compania a raportat un profit net de 108,52 milioane lei, în creștere cu 46,83% față de aceeași perioadă a anului trecut și venituri nete de 123,37 milioane lei, cu peste 32% mai mari decât în semestrul I 2024. Activele totale ale fondului, la sfârșitul lunii iunie, au fost de 2,12 miliarde lei, în creștere cu 10,08% comparativ cu sfârșitul anului trecut.

Rezultatele confirmă capacitatea portofoliului administrat de a genera plus valoare, prin execuția riguroasă a strategiei, management activ de portofoliu, diversificare și disciplină investițională. Cu o echipă de profesioniști dedicată, Transilvania Investments identifică și capitalizează oportunități care vizează maximizarea randamentelor pe termen lung pentru investitori.

Un exemplu recent este tranzacția prin care Transilvania Investments a subscris obligațiuni emise de PK Development Holding, în valoare totală de 7,5 milioane euro. Aceasta marchează o premieră pentru activitatea investițională a fondului, fiind prima emisiune de obligațiuni finanțată integral împreună cu alte fonduri de investiții. Pentru acționarii Transilvania Investment, tranzacția va asigura un randament competitiv, într-un context de piață care recompensează asumarea calculată a riscului și reflectă interesul fondului pentru parteneriate cu potențial de creștere sustenabilă.

„Depășirea pragului de 2 miliarde lei activ net confirmă soliditatea portofoliului nostru și eficiența strategiei investiționale. Este un moment de referință pentru companie, un pas important în călătoria noastră pentru atingerea obiectivelor asumate și o reală motivație pentru întreaga echipă a fondului.”, a declarat Marius Moldovan, Președinte Executiv al Transilvania Investments.

Cu un portofoliu diversificat și o strategie orientată spre creșterea valorii activelor administrate, Transilvania Investments continuă să își consolideze poziția ca unul dintre cei mai importanți jucătorii ai pieței de capital din România. Detalii despre investițiile fondului pot fi consultate pe www.transilvaniainvestments.ro

Articol susținut de Transilvania Investments