Un nou caz de injurii şi loviri la un meci de juniori în sportul românesc. Ce s-a întâmplat la Bazinul Floreasca

Federaţia Română de Polo denunţă un nou caz de violenţă verbală şi fizică, petrecută luni, la Bazinul Floreasca, la un meci de juniori între Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti, în care a fost implicat un părinte al unui jucător. FRP transmite că are „toleranţă zero” pentru un astfel de caz, care survine după unul similar la un meci de juniori de handbal.

„Federaţia Română de Polo face apel către părinţii, antrenorii şi toţi susţinătorii tinerilor sportivi să manifeste un comportament civilizat şi să respecte valorile sportului, atât în timpul competiţiilor, cât şi în afara acestora”, transmite marți, într-un comunicat, FR Polo.

Conform acestuia, Federaţia „a luat act de incidentele consemnate în foaia oficială de meci”, în urma „evenimentelor petrecute în data de 5 octombrie 2026, la Bazinul Floreasca din Bucureşti, la finalul partidei CS Dinamo Bucureşti – CS Rapid Bucureşti, din cadrul turneului U16 masculin – Zona Sud”.

„Potrivit celor consemnate, un părinte/suporter al echipei CS Rapid Bucureşti a adresat, timp de mai multe minute, injurii şi expresii jignitoare la adresa unui sportiv al clubului CS Dinamo Bucureşti, precum şi a antrenorilor echipei dinamoviste. Situaţia a degenerat, culminând cu o tentativă de lovire şi lovirea unuia dintre cei doi antrenori”, se precizează în comunicat, potrivit News.ro.

„Incidentul a fost consemnat în documentele oficiale ale partidei, iar Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Polo a demarat procedurile regulamentare. Decizia acesteia urmează să fie comunicată în cel mai scurt timp, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare”, spune forul naţional de profil.

„Au fost constatate şi acte de vandalism”

„Federaţia Română de Polo are toleranţă zero faţă de orice formă de agresivitate, violenţă verbală sau fizică şi faţă de comportamentele care afectează desfăşurarea competiţiilor şi siguranţa sportivilor, antrenorilor, arbitrilor şi a celorlalţi participanţi. Astfel de situaţii vor fi analizate şi sancţionate corespunzător, în limitele regulamentelor federale.

Totodată, în urma verificărilor efectuate şi a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din spaţiile comune ale bazinului, au fost constatate şi acte de vandalism în vestiarul utilizat de sportivii CS Rapid Bucureşti. Au fost deteriorate coşuri de gunoi, materiale de informare şi o cameră de supraveghere. Sportivii implicaţi au fost identificaţi, iar situaţia va fi analizată de Comisia de Disciplină, care va dispune măsurile regulamentare.

Federaţia Română de Polo consideră că asemenea incidente nu îşi au locul în competiţiile juvenile. Sportul de performanţă trebuie să însemne, în primul rând, respect, disciplină, responsabilitate şi fair-play, iar comportamentul adulţilor din jurul copiilor reprezintă un exemplu important pentru formarea acestora”, a mai transmis FR Polo.

Incident la un meci de handbal pentru junioare

Duminică, mai mulţi părinţi, suporteri aflaţi în tribune la un meci de handbal din campionatul de junioare, s-au luat la bătaie. Totul a pornit de la doi bărbaţi care s-au lovit, apoi au intervenit şi alţii care au încercat să aplaneze conflictul. Meciul s-a desfăşurat duminică, între LPS Banatul şi Millennium Giarmata în Sala „Constantin Jude” din Timişoara.

Poliţiştii din Timişoara i-au identificat pe cei doi bărbaţi care s-au luat la bătaie, iar unul dintre ei a fost reţinut.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.



Bărbatul în vârstă de 48 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore.



Faţă de bărbatul în vârstă de 49 de ani, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.