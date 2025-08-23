Un nou conflict în coaliție după ce un ministru USR a anunțat că a primit 600 de CV-uri de la cei care vor să se implice în reforma companiilor de stat

Anunțul ministrului USR al Economiei Radu Miruță că, în urma apelului său, au fost primite peste 600 de CV-uri din partea unor specialiști care vor să se implice în redresarea companiilor de stat a provocat un nou conflict cu PSD. „Trebuie numiți în funcții managerii cu «diplomă» de la USR”, a reacționat ironic secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, fost ministru al Economiei.

Oprea (PSD) a reacționat printr-un mesaj ironic, postat sâmbătă pe Facebook, în care atacă USR și pe ministrul Economiei, Radu Miruță.

Secretarul general al Guvernului (PSD) îl acuză pe Miruță: „Trebuie să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”

„România are o problemă: cele 1000 de cv-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate „principiile” clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții.

Dar lăsând gluma la o parte haideți să vedem realitatea despre guvernanța corporativă. Spiritul legii este ca politicul să nu mai poată interveni abrupt în procesul de selecție sau în activitatea decizională de zi cu zi a unei companii. Adică, conform principiilor OCDE, companiile de stat să activeze în piață ca oricare companie cu capital privat.

Ori tocmai acest lucru îl deranjează astăzi pe ministrul usr-ist, că litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministrul de resort, a conducerilor companiilor.

Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu „diplomă” de la USR. Acest lucru de altfel a început”, susține fostul ministru PSD al Economiei, care îi aduce mai multe acuzații lui Radu Miruță.

Parlamentar PNL, atac și el la ministrul USR de la Economie: „Să pună osul la treabă”

Într-o intervenție de sâmbătă de la Digi24, deputatul PNL Ciprin Dobre a vornit despre o „reacție aproape istericuță” a ministrului USR:

„Aș putea să o înțeleg dacă acestă discuție ar fi în interiorul coaliției. Munca într-un guvern nu se face doar prin declarații pentru admirație. Să pună osul la treabă”.

Ce a provocat reacțiile

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, vineri, că unele companii aflate în subordinea ministerului au fost lăsate să devină neperformante pentru că se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”.

Realitatea este una singură şi trebuie să avem curaj să vorbim despre ea: de-a lungul timpului a fost un mecanism extraordinar de coordonat: companii care gestionau resursele statului român au fost conduse de nişte oameni, au început să scadă cifrele financiare pentru aceste companii, au început apoi să aibă pierderi, au început să intre în insolvenţă de unde, pentru unele, se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”, a afirmat ministrul Economiei, la Digi 24.

El a acuzat că aceia care doresc să beneficieze de patrimoniul companiilor de stat intrate în faliment sunt cei care pun oamenii acolo”, în fruntea companiilor de stat: „Oamenii care sunt numiţi acolo sunt numiţi în misiuni. (I-au numit – n.r.) foştii miniştri, fostele partide politice care au condus aceste companii”.

Potrivit ministrului, dintre cele 40 de companii aflate în subordinea Ministerului Economiei 12 sunt în insolvenţă.

Tot vineri, Ministerul Economiei a anunțat că au fost depuse peste 600 de CV-uri în 24 de ore de la apelul lui Radu Miruţă ca profesioniştii cu experienţă juridică, economică şi managerială să se implice în redresarea companiilor de stat.

Ministerul a precizat că a lansat un mecanism pe site-ul instituţiei unde specialiştii din România îşi pot încărca CV-urile pentru a candida la funcţii de conducere sau administratori speciali în companiile de stat.

„Am fost surprins că atâţia oameni doresc să se implice şi să facă treabă bună în companiile de stat. Le mulţumesc şi le transmit tuturor care vor trimtă CV, să o facă. Uşa rămâne deschisă pentru toţi profesioniştii care vor ca aceste companii de stat să funcţioneze. Vă repet că singurele criterii pe care le am în vedere când voi face numirile sunt de competenţa şi profesionalismul”, a declarat Radu Miruţă, citat în comunicatul ministerului.

Ministerul condus de Miruță a mai transmis că, pe termen lung, soluția rămâne modificarea legislației, astfel că a trimis către Secretariatul General al Guvernului o serie de propuneri la modificarea OUG 109/2011 aflată în transparență decizională.

Amendamentele vizează:

introducerea unor indicatori clari de performanță în contractele de mandat,

posibilitatea anulării și reluării procedurilor viciate sau ilegale;

deschiderea reală a selecțiilor către profesioniști din mediul privat, academic sau instituțional.

Ministerul propune și limitarea numărului de mandate consecutive și ca evaluarea performanței la companiile strategice să fie realizată de o comisie independentă, desemnată de prim-ministru.