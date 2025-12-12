Un nou cutremur masiv în Japonia. Seismul a fost urmat de două replici. A fost emisă alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit vineri largul coastelor de nord ale Japoniei, a anunțat Agenția niponă de meteorologie (JMA), la doar câteva zile după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 în aceeași zonă. A fost emisă o alertă de tsunami pentru coasta de nord a Pacificului, însă ulterior avertizarea a fost ridicată, potrivit BBC.

UPDATE: Avertismentul de tsunami pentru zonele de-a lungul coastei Pacificului din Japonia a fost ridicat, potrivit Agenției Meteorologice din Japonia, citată de BBC.

După cutremurul inițial cu magnitudinea de 6,7 care a avut loc la ora locală 11:44, au mai fost înregistrate trei replici cu magnitudini cuprinse între 4,5 și 5,7.

Epicentrul cutremurului se află în largul coastei de est a prefecturii Aomori, potrivit JMA, care a avertizat că ar putea apărea valuri tsunami de până la un metru.

Conform aplicației japoneze de avertizare în caz de urgență NERV, au fost emise ordine de evacuare pentru aproximativ 6.000 de persoane din orașul Mutsu.

Până în prezent, valuri de până la 20 cm au lovit țărmurile prefecturilor Aomori și Hokkaido.

După seismul cu magnitudinea de 7,5 de la începutul acestei săptămâni, în aceeași zonă au avut loc mai multe replici. Oficialii, care au avertizat populația să se aștepte la noi cutremure, au îndemnat locuitorii din zonele afectate să rămână vigilenți și să se refugieze pe terenuri mai înalte.

Nicio anomalie la instalațiile nucleare până în prezent

Nu există „semne imediate de anomalii” la instalațiile nucleare din regiunea afectată de cutremur, a declarat Autoritatea de Reglementare Nucleară din Japonia.

În 2011, un cutremur catastrofal – cel mai puternic înregistrat vreodată în Japonia – a lovit prefectura Fukushima și a provocat un dezastru nuclear major după ce valuri gigantice au inundat reactoarele centralei nucleare Fukushima Daiichi.