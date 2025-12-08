Cutremur de 7,6 în largul Japoniei. Autoritățile avertizează asupra unui tsunami cu o înălțime de până la trei metri

Un monitor TV și un smartphone afișează informații despre cutremurul produs în largul coastei prefecturii Aomori, Japonia, pe 8 decembrie 2025. Foto: Noriaki Sasaki / AP / Profimedia

Un cutremur cu magnitudinea 7,6 produs în largul coastei de nord-est a Japoniei a declanșat o avertizare de tsunami cu o înălțime de până la trei metri, a anunțat Agenția Meteorologică Japoneză (JMA), potrivit Reuters și SkyNews.

Avertizarea de tsunami a fost emisă pentru regiunie Hokkaido, Aomori și Iwate, după ce seismul a zguduit o mare parte din nordul și estul Japoniei la ora 23:15 (16:15 ora României).

Epicentrul cutremurului a fost situat la 80 km de coasta prefecturii Aomori, la o adâncime de 50 km, a precizat agenția.

Agenția Meteorologică Japoneză precizează că magnitudinea cutremurului a fost de 7,2.

Magnitudinea de 7,6 a fost confirmată și de Institutul Geologic al Statelor Unite (USGS).

Centralele nucleare din regiunile japoneze afectate de cutremur efectuează verificări de siguranță după incident, relatează postul public NHK.

Valuri de tsunami sunt așteptate pe o rază de 1.000 km de epicentru

Potrivit Centrulului de Avertizare pentru Tsunami din Pacific, unul dintre cele două centre de avertizare din SUA, valuri de tsunami „periculoase” produse de cutremur sunt posibile pe o rază de până la 1.000 km de epicentru, de-a lungul coastelor Japoniei și Rusiei.

Un cutremur de o asemenea intensitate este rar și indică un seism major, capabil să provoace pagube grave pe suprafețe întinse, distrugeri semnificative și pierderi de vieți omenești, notează SkyNews.

JMA anunță că un tsunami de 40 cm a fost observat în porturile Mutsu Ogawara, în prefectura Aomori, și Urakawa, pe insula Hokkaido, la circa 45 de minute după cutremur.