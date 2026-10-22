Noi violențe cu minori în România. Copiii au fost reținuți de poliție

Şase tineri, cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, sunt cercetaţi de poliţiştii din Dolj după ce au agresat un adolescent în vârstă de 17 ani pe care l-au ameninţat ulterior cu fapte similare dacă spune cuiva ce i s-a întâmplat. Toţi cei şase agresori au fost reţinuţi pentru 24 de ore, scrie News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie cu privire la faptul că un adolescent de 17 ani a fost agresat fizic de persoane necunoscute.



”În urma cercetărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit că în după-amiaza zilei de 15 octombrie 2026, 6 tineri cu vârstele cuprinse între 14 şi 18 ani, 5 din municipiul Craiova şi unul din comuna Işalniţa, ar fi atras persoana vătămată într-o zonă cu vegetaţie abundentă de pe strada Brestei şi ar fi imobilizat-o fizic, lipsind-o de libertate în mod ilegal. Ulterior, aceştia ar fi agresat-o fizic, amenintând-o cu noi agresiuni dacă va sesiza organele de poliţie sau dacă va înştiinţa alte persoane cu privire la cele întâmplate”, au afirmat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.



Cei şase tineri au fost duşi la audieri, ulterior fiind reţinuţi pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate, lovirea sau alte violenţe, ameninţare şi influenţarea declaraţiilor.



Ei urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.