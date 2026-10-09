Un nou mesaj al lui Grindeanu pentru PNL și UDMR. „PSD este pregătit”

Liderul social-democrat crede că, după cinci luni de blocaj, partidele sunt în fața aceleiași alegeri.

Sorin Grindeanu spune că „PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării“. Liderul PSD afirmă însă că acest lucru trebuie făcut pe baza unui program „care să ofere României șansa de a-și redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investițiile pentru crearea locurilor de muncă“.

„România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcția economică a țării, dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice și electorale. Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia și interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Este al doilea mesaj al președintelui PSD către PNL și UDMR pentru crearea unei majorități pentru învestirea unui nou guvern. Grindeanu a făcut un apel similar joi, după ce s-a întâlnit la sediul partidului cu premierul desemnat Luca Niculescu.

„O discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern. Trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt“, a mai scris el pe Facebook.

PNL a anunțat joi că nu va face parte dintr-un guvern cu PSD, însă nu exclude votarea unui cabinet din care fac parte social-democrații.

Kelemen Hunor a declarat și el joi că în UDMR nu este „poftă prea mare” de a intra la guvernare, însă nu a exclus nici el un vot pentru un guvern din care face parte PSD.

Singurii care exclud această posibilitate sunt cei de la USR.