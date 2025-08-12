Un nou mesaj sfidător al lui Viktor Orban la adresa UE. De ce nu a vrut să semneze declarația comună privind Ucraina, emisă înainte de summitul din Alaska

Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, a afirmat marți premierul ungar Viktor Orban, într-un mesaj în care explică motivele pentru care nu a semnat declarația comună a liderilor blocului comunitar emisă înaintea summitului Trump-Putin, potrivit căreia „ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul”, informează agenția unagră de presă MTI.

Declarația UE „încearcă să stabilească o serie de condiții pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitați. Este suficient de trist că UE a fost ținută pe tușă. Mai rău de atât pentru noi ar fi să dăm instrucțiuni de pe bancă”, a scris șeful guvernului de la Budapesta, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

„Singura măsură rezonabilă pentru liderii UE ar fi convocarea unei întâlniri UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia. Dați o șansă păcii!”, a conchis Viktor Orban, potrivit Agerpres.

Declarația semnată de liderii a 26 de țări membre UE și publicată marți dimineață, cu trei zile înaintea întâlnirii din Alaska între președintele american Donald Trump și omologul său rus ,Vladimir Putin, salută „eforturile președintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei și la realizarea unei păci juste și durabile și securității pentru Ucraina”.

„Poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocierile semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai largi pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, spune declarația.

În continuare, liderii spun că UE va continua să sprijine Ucraina, atât economic, cât și militar, precum și pe calea sa către aderarea la UE.

„Uniunea Europeană, în coordonare cu Statele Unite și alți parteneri cu viziuni similare, va continua să acorde sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, întrucât aceasta își exercită dreptul inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse”, menționează semnatarii declarației.

Președintele României, Nicușor Dan, va participa mâine, în format de videoconferință, la summit-ul Coalition of the Willing (Coaliția Voluntarilor), au spus pentru HotNews reprezentanți ai Administrației Prezidențiale.

Acest summit va avea loc după discuția dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și un număr select de lideri europeni. Președinția nu a precizat dacă Nicușor Dan va fi prezent și la această discuție restrânsă.

Principala preocupare a europenilor era un presupus plan de pace susținut de Moscova, care includea înghețarea liniilor de front din sud-estul Ucrainei dacă Kievul ar fi acceptat să se retragă din zonele din Donețk și Luhansk pe care încă le controlează.

Un astfel de acord ar fi presupus ca Ucraina să cedeze o linie puternic apărată și câteva orașe transformate în fortărețe.

Ucrainenii și europenii se tem că o astfel de cedare ar încuraja Rusia să lanseze noi atacuri, după o perioadă de regrupare.

Diplomații europeni spun că nu a existat nicio schimbare notabilă în obiectivele generale de război ale lui Putin, care urmăresc să răstoarne guvernul ucrainean pro-occidental și să-l înlocuiască cu un guvern favorabil Moscovei.