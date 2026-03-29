Un nou mesaj transmis de liderul suprem al Iranului. O scrisoare adresată unui aliat din regiune

Ambasadorul Iranului în Irak a transmis un mesaj personal al liderului suprem al Iranului Mojtaba Khamenei către șeful Consiliului Islamic Suprem de la Bagdad, scrie Iran International, citând presa iraniană. Anunțul vine în contextul în care informațiile despre starea de sănătate a noului șef al regimului de la Teheran sunt contradictorii, iar Mojtaba Khamenei nu a apărut în public și nici nu a transmis mesaje video.

Ambasadorul Mohammad Kazem Al-Sadegh s-a întâlnit cu șeicul Hammam Hamoudi și i-a înmânat mesajul în cursul întrevederii.

Comunicatul apărut în presa iraniană spune că ambasadorul „a apreciat pozițiile sincere și rolul proeminent al șeicului Hammam Hamoudi” și lăudat „poziția curajoasă și clară a autorității religioase superioare din Najaf privind agresiunea american-israeliană”.

Totodată a lăudat „solidaritatea remarcabilă a poporului irakian cu Republica Islamică”. Sursa citată nu face referiri la conținutul propriu-zis al mesajului transmis de către Khamenei liderului religios șiit din Irak.

Incertitudini legate de soarta lui Mojtaba Khamenei

Precedentul mesaj al lui Mojtaba Khamenei a fost tot sub forma unui mesaj scris, pe 20 martie, cu ocazia Anului Nou persan. El a proclamat atunci victoria asupra dușmanilor Republicii Islamice.

„În acest moment, datorită unității speciale care s-a creat între voi, compatrioții noștri, în pofida diferențelor de ordin religios, intelectual, cultural și politic, dușmanul a fost învins”, se spunea în mesajul atribuit lui Khamenei.

El i-a lăudat pe iranieni pentru „construirea unui front defensiv naţional şi bastioane în oraşe, cartiere şi moschei şi pentru aplicarea unor lovituri atât de năucitoare încât inamicul a căzut în contradicţii şi declaraţii iraţionale”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 16 martie că nu este clar dacă noul lider iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, mai este în viață, având în vedere informațiile potrivit cărora acesta ar fi fost rănit într-un atac aerian.

„Nu știm… dacă este mort sau nu. Voi spune că nimeni nu l-a văzut, ceea ce este neobișnuit”, a spus Trump, în timpul unui eveniment la Casa Albă.

După ce liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în primele atacuri lansate de SUA și Irsrael asupra teritoriului iranian, pe 28 februarie, Teheranul a anunțat că fiul acestuia, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a fost numit succesorul la conducerea țării.