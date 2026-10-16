Un nou newsletter lansat de HotNews

Jurnalista de cultură culinară Georgiana Ilie vorbește mâine despre producători români de uleiuri de măsline, ia sfaturi de la un cofetar apreciat și oferă prima recenzie de restaurant.

HotNews pune la dispoziția cititorilor șase newslettere:

„Rațiunea înapoi” de Gabriel Bejan (marți) – analiză și sinteză.

„Good Tech” de Vlad Dumitrescu (miercuri) – soluții în viața digitală.

„EconoMix” de Dan Popa (joi) – analize și sfaturi economice.

„Partea bună” de Raluca Ion (vineri) – interviuri și povești care redau speranța.

„HotNews Food” de Georgiana Ilie (sâmbătă) – cultură culinară, rețete

„HotBooks” de Alexandra Rusu (duminică, bilunar) – recomandări de cărți puse în context

Da, avem ulei local de măsline

Influencerii spun des „Mulți dintre voi m-ați întrebat [ce cremă antirid folosesc de arăt așa de bine/sau altele]”, ceea ce a devenit o glumă. Este o glumă pentru că știm că nu i-a întrebat nimeni. E doar un mod de a face reclamă unui produs.

Dar pe mine chiar mă întreabă mulți ce ulei de măsline să-și cumpere, așa că vă spun în newsletterul de sâmbătă, 17 octombrie, ce opțiuni locale există – pentru că da, avem mărci locale de ulei de măsline.

Newsletterul HotNews Food vine în fiecare sâmbătă dimineață, la ora 8, înainte să pleci la piață. În cel de pe 17 octombrie vorbim despre cum citim etichetele la ciocolată ca să fim siguri că e… ciocolată (nu toată e!), ce mănânci pe Via Transilvanica, chiar dacă ești vegan, cum faci un cheesecake perfect, conform Alinei Muntele de la Ciocolată și Vanilie, și ce ustensile te ajută la gătit când nu mai ai mobilitate – fie că ai avut un accident, fie că ești vârstnic.

Pentru a sărbători Ziua Mondială a Pâinii, care e pe 16 octombrie, am făcut o hartă a celor mai apreciate brutării din România și Republica Moldova, pe care o poți folosi oricând ca să găsești un loc cu pâine bună – artizanală sau nu.

Nu în ultimul rând, vei afla care sunt regulile recenziilor de restaurante HotNews Food și vei vedea cum arată prima, despre un local cu specific italian din centrul Bucureștiului.

Ca să poți lua decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci.

Abonează-te HotNews Food Vezi ce am publicat în ultima săptămână pe HotNews Food, ce lucruri interesante am mai citit și ce rețete am testat. Abonează-te la Newsletter HotNews Food Vezi ce am publicat în ultima săptămână pe HotNews Food, ce lucruri interesante am mai citit și ce rețete am testat. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „HotNews Food”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Sursă foto: Dreamstime.com