Un nou pericol pe traseele de la munte. Turiștii sunt avertizați de salvamontiști

După ce mai multe persoane au fost atacate de câini, în ultima perioadă, salvatorii montani le recomandă turiştilor să nu se apropie mult de stâne, să nu încerce să fugă dacă se află în apropierea patrupedelor, iar dacă sunt atacaţi să încerce să se protejeze cu rucsacul ori cu o haină, în special în zona feţei şi a mâinilor.

Salvatorii montani atrag atenţia asupra faptului că, pentru turişti, câinii de la stâne reprezintă „un pericol real pe traseele montane”, arătând că sunt tot mai frecvente incidentele provocate de aceştia asupra turiştilor care străbat potecile montane, scrie News.ro.

„Le recomandăm turiştilor să evite apropierea de stâne şi de animalele aflate în jurul acestora. Ocoliţi aceste zone la o distanţă cât mai mare, chiar dacă asta presupune să deviaţi puţin de la traseul iniţial sau să pierdeţi timp suplimentar. De asemenea, le recomandăm să fie extrem de vigilenţi în zonele unde există stâne sau turme de animale! Chiar dacă unii câini par inofensivi sau prietenoşi, comportamentul lor se poate schimba brusc când percep un pericol pentru turma pe care o păzesc. Nu încercaţi să-i hrăniţi, să-i atingeţi sau să le vorbiţi. Nu faceţi gesturi bruşte, nu strigaţi şi nu fugiţi în faţa lor – orice comportament considerat agresiv sau neobişnuit poate declanşa un atac”, a afirmat directorul Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

De asemenea, turiştii sunt sfătuiţi ca, în situaţia în care sunt înconjuraţi de câini, să nu fugă, să încerce să îşi păstreze calmul, să stea cu mâinile pe lângă corp. Dacă sunt atacaţi oamenii trebuie să încerce să îşi protejeze faţa şi mâinile cu rucsacul sau cu o haină.

„Dacă aveţi animale de companie, ţineţi-le mereu în lesă şi la distanţă de turmă şi de câini. Pentru siguranţa tuturor, vă rugăm să urmaţi traseele marcate şi să acordaţi atenţie panourilor de avertizare sau informaţiilor de pe teren şi să semnalaţi orice incident cu câinii de la stână autorităţilor competente, pentru a putea fi luate măsuri suplimentare”, sunt alte sfaturi din partea salvamontiştilor.

Salvatorii montani fac „un apel ferm” către proprietarii de stâne, solicitându-le acestora să supravegheze câinii, să monteze panouri de avertizare vizibile pentru turişti şi să limiteze accesul câinilor agresivi către traseele turistice.