Un nou premiu important pentru filmul românesc „Nu e locul tău aici”, cu Adrian Văncică în rol principal

Filmul „Nu e locul tău aici”, scris și regizat de Florin Şerban, a câştigat, sâmbătă, marele premiu al Festivalului Internaţional de Film de la Cottbus din Germania, relatează News.ro.

Trofeul câștigat la Cottbus, unde se desfăşoară una dintre cele mai importante competiţii cinematografice din Europa centrală şi de Est, completează palmaresul recent al filmului românesc.

A obținut anterior Leopardul de Aur, Premiul Europa Cinemas Label, Premiul Juriului Tânăr şi o Menţiune specială pentru interpretare, acordată debutantului Teodor Butănescu, obţinute la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno, şi Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internaţional de Film de la Sarajevo, acordat lui Adrian Văncică, cunoscut publicul larg pentru personajul Celentano din „Las Fierbinți”.

„Mă bucur mult că Nu e locul tău aici a convins şi juriul de la Cottbus, după o vară în care s-a bucurat de foarte multă recunoaştere internaţională. Ne pregătim de lansarea filmului în România, iar încă un succes de felul ăsta mă face să fiu şi mai încrezător că filmul îşi va găsi un public al lui printre spectatorii de acasă”, a declarat Florin Şerban, regizorul filmului.

„Nu e locul tău aici” a fost inclus pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards/ Premiile Academiei Europene de Film, care vor fi anunţate pe 14 noiembrie.

Despre ce e filmul

Regizorul cunoscut pentru „Eu când vreau să fluier, fluier” (film recompensat cu Ursul de Argint la Berlin în 2010), propune o poveste dintr-un oraș din provincie, despre un medic respectat, interpretat de Adrian Văncică, a cărui lume se prăbușește când poliția începe să-i suspecteze fiul adolescent de crimă. În spatele acestei intrigi se află însă o poveste mai largă despre ruptura dintre generații, despre radicalizare, extremism, rasism și despre felul în care un părinte poate descoperi că nu-și mai cunoaște propriul copil

„Nu e locul tău aici” va putea fi văzut în cinematografele din România, din 27 noiembrie, distribuit de Bad Unicorn.