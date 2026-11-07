Un nou prim-ministru pentru Israel. Președintele l-a desemnat pe liderul opoziției să formeze noul guvern

Liderul blocului de opoziţie din Israel, Gadi Eisenkot, va primi în mod oficial, duminică, mandatul de a forma noul guvern, a indicat preşedinţia israeliană în cursul serii de sâmbătă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Preşedintele (Isaac) Herzog l-a invitat Gadi Eisenkot la reşedinţa prezidenţială, unde îi va încredinţa mâine, la ora 17.00, misiunea de a forma guvernul”, se precizează într-un comunicat.

În urma alegerilor legislative de la 27 octombrie din care nu a rezultat o majoritate absolută, preşedintele Isaac Herzog s-a întâlnit în această săptămână cu forţele politice pentru consultări.

Principala listă arabă a anunţat joi că îl susţine pe politicianul de centru Gadi Eisenkot (66 de ani), fost şef al Statului Major, pentru a încerca să formeze un nou guvern în Israel, plasându-l în poziţie de forţă faţă de premierul Benjamin Netanyahu.

Această decizie răspunde „cererii populare de a împiedica revenirea la putere a lui Netanyahu şi a guvernului său”, a explicat formaţiunea într-un comunicat.

Cu câteva ore mai devreme, partidul Iudaismul unificat al Torah (JUT), formaţiune ultraortodoxă care îl susţine pe Netanyahu de trei decenii, a refuzat să îl recomande pe acesta preşedintelui Herzog, preferând să se abţină, ceea ce a slăbit şansele lui Netanyahu de a primi mandatul formării viitorului guvern.

Pentru o majoritate în Knesset, parlamentul israelian, este nevoie de cel puţin 61 de deputaţi. La alegerile de luna trecută, tabăra lui Netanyahu a obţinut 53 de locuri, comparativ cu cele 48 ale blocului condus de Eisenkot.

Candidatul desemnat va avea la dispoziţie 28 de zile pentru a încerca să formeze un guvern, perioadă care poate fi prelungită cu 14 zile. În caz de eşec, va fi desemnată o altă persoană, iar, dacă impasul persistă, vor fi organizate noi alegeri.