Un alt primar anunță că va interzice păcănele în orașul său: „O fac pentru familiile și viețile distruse”

Brăila se alătură localităților din România care anunță că vor lua măsuri împotriva păcănelelor, după ce Guvernul a oferit primarilor abilitatea de a decide la nivel local dacă dau autorizație de funcționare pentru jocuri de noroc.

Într-o postare pe Facebook, primarul PSD Viorel Marian Dragomir anunță că va propune Consiliului Local să interzică păcănelele în interiorul orașului. Cu o zi înainte, primarul PNL din Slatina, Mario de Mezzo, a anunțat o măsură similară, iar primarul PNL din Iași, Mihai Chirica, afirmă că va introduce reguli stricte, fără a oferi detalii precise.

„O fac pentru familiile și viețile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenței părinților și pentru demnitatea unui oraș care merită mai mult decât iluzii vândute pe bani grei”, a anunțat Dragomir pe Facebook.

„Nu ar trebui să fie o opțiune pentru nimeni”

El acuză Guvernele că au protejat până acum acest „flagel care distruge vieți” și prezintă mai multe argumente pe care spune că le adresează brăilenii care nu vor fi de acord cu decizia lui.

„Să nu confundăm dreptul de a face afaceri cu dreptul de a exploata slăbiciunea oamenilor! Critica este legitimă și o susțin, dar indiferența față de un flagel care sfâșie atât de multe familii și împinge oameni în situații groaznice nu ar trebui să fie o opțiune pentru nimeni”, spune edilul din Brăila, oraș cu aproximativ 150.000 de locuitori.

Primarul face inclusiv o comparație cu magazile de etnobotanice, care au fost pentru scurt timp legale în România înainte de a fi interzise din nou.

„Și magazinele de etnobotanice (așa-zise “droguri legale”) care, prin 2009, au împânzit Brăila aduceau bani la buget, dar au distrus foarte mulți copii !!! Atunci, eram consilier local și am inițiat și votat interzicerea lor !!! Mi-am asumat și atunci”, mai scrie primarul.

Ce a schimbat Guvernul

Până în prezent, legea obliga companiile care desfășoară activități din domeniul jocurilor de noroc să obțină o autorizație națională. Printr-o ordonanță de urgență adoptată marți seară, guvernul a introdus, pe lângă autorizația națională, obligativitatea unei autorizații de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.



