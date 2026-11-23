Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon rămân pe primele două locuri în ultimul sondaj de luni, cu aproximativ cinci luni înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale. Surpriza este omul care urcă pe trei – David Lisnard, un politician de centru-dreapta, adversar al statului social, primar al orașului Cannes.

Cursa către Palatul Élysée este în plină desfășurare, cu o luptă tot mai intensă pentru calificarea în turul al doilea la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor, iar un nou sondaj animă confruntarea candidaților de centru-dreapta.

Sondajul Toluna Harris Interactive publicat luni a confirmat ascensiunea liberalului David Lisnard, primarul orașului Cannes și noua speranță a dreptei, care a ajuns la 11% în sondaje, depășindu-l pe candidatul partidului Horizons, Édouard Philippe, care stagnează la 10% din intențiile de vot.

Lisnard, care este acum la egalitate pe locul trei cu candidatul socialist Raphael Glucksmann, a crescut cu 2-3 puncte procentuale în ultimele săptămâni.

Evaluat pentru prima dată în acest sondaj, judocanul Teddy Riner obține între 4% și 5% din intențiile de vot, la fel de mult ca președintele partidului „Les Républicains”, Bruno Retailleau, conform ipotezelor.

Le Pen a scăzut ușor, dar rămâne principala favorită

Sondajul confirmă candidații aflați de săptămâni bune pe primele locuri în intenția de vot.

Marine Le Pen rămâne pe primul loc însă a înregistrat o scădere de 3-5 puncte procentuale, în funcție de scenariu, de la sondajul de acum două săptămâni – de la 36% la 31%.

L’Express scrie că, potrivit lui Jean-Daniel Lévy, director adjunct al Tolunacorporate, scăderea poate fi explicată în două moduri.

În timp ce electoratul său de bază rămâne stabil, alegătorii care erau indeciși în trecut sunt și mai ezitanți. În plus, concurența sporită din partea unor candidați precum David Lisnard sau Eric Zemmour îi este oarecum defavorabilă candidatei Adunării Naționale.

Jean-Luc Mélenchon își confirmă prezența pe locul doi, menținându-și avantajul confortabil față de rivalii săi. Candidatul partidului „La France Insoumise” se situează în sondaje între 18 și 19%, cu un avans de cel puțin șapte puncte față de candidatul de pe locul al treilea.

În turul al doilea, Le Pen l-ar învinge în continuare cu o marjă largă pe Jean-Luc Mélenchon, cu 65% din voturi față de 35%, dar diferența se reduce cu șase puncte față de începutul lunii noiembrie.

David Lisnard, un adversar al statului social

Ascensiunea lui Lisnard a stârnit deja valuri. Primarul orașului Cannes, în vârstă de 57 de ani, care a declarat că statul social este „mort”, s-a impus drept revelația surprinzătoare a campaniei prezidențiale franceze, scrie The Telegraph.

Aproape necunoscut cu câteva luni în urmă, a atras atenția cu un discurs dur prin care cere reducerea cheltuielilor publice ale Franței cu 200 de miliarde de euro pe an și eliminarea a 100.000 de posturi din sectorul public anual.

Pe platformele sociale, numărul urmăritorilor săi a crescut de la 10.000 în august la peste 650.000, în timp ce partidul său, Nouvelle Énergie, a depășit pragul de 100.000 de membri.

Susținătorii săi au difuzat clipuri generate de inteligența artificială în care Lisnard este înfățișat ca un supererou care îi doboară pe stângiștii din „black bloc” în fața unei școli din suburbii și îl respinge pe un protestatar violent care poartă o keffiyeh palestiniană.

Manifestul său este o odă adusă unui stat mai mic, combinată cu o linie mai dură în ceea ce privește criminalitatea, imigrația și identitatea națională.

Lisnard dorește să elimine cotele obligatorii de locuințe sociale pentru orașe, să limiteze imigrația la 80.000 de permise de ședere noi pe an și să desființeze departamentele și regiunile Franței, înlocuindu-le cu noi „provincii”.

Avantajul lui Lisnard

Bruno Cautrès, politolog la Sciences Po, a afirmat pentru The Telegraph că primarul din Cannes atrage în principal alegători de dreapta din rândul profesiilor înstărite, precum și meseriași și comercianți.

„Ei consideră că statul risipește banii și îngreunează viața oamenilor”, a declarat acesta pentru cotidianul britanic.

Lisnard are un avantaj: poate spune că, spre deosebire de Philippe, Gabriel Attal sau Bruno Retailleau, nu a făcut niciodată parte dintr-un guvern condus de Macron.

În postările sale, el atacă frecvent macronismul.

Cu toate acestea, el nu este deloc un novice în politică. Primar din 2014 și fost purtător de cuvânt al lui François Fillon, fostul prim-ministru, el conduce puternica Asociație a Primarilor Francezi din 2021.

Unii văd paralele cu ascensiunea lui Éric Zemmour înaintea alegerilor din 2022. Publicistul de extremă dreapta și anti-islam a atins 16–17% în toamna anului 2021, pentru ca în final să obțină doar 7,07% la alegeri.

Édouard Philippe a spus că Lisnard este „o versiune franceză” a lui Javier Milei, președintele Argentinei.

Iar Jordan Bardella, președintele Adunării Naționale, l-a numit un „macronist mascat”.