Un nou studiu care a comparat cât de monogami sunt oamenii comparativ cu alte mamifere a ajuns la o „concluzie principală remarcabilă”

Oamenii sunt mult mai predispuși să respecte monogamia decât rudele noastre primate, dar nu la fel de mult precum castorii, sugerează un nou studiu citat de CNN.

Cercetători de la Universitatea Cambridge au analizat procentul de frați deplini și de frați vitregi în mai multe specii de animale, precum și în diverse populații umane de-a lungul istoriei.

Speciile și societățile care aderă mai mult la monogamie tind să aibă un număr mai mare de frați care împart ambii părinți, în timp ce cele poligame sau promiscue produc mai mulți frați vitregi.

Echipa de oameni de știință condusă de Mark Dyble, antropolog evoluționist la Universitatea din Cambridge, a folosit un model computațional și date despre frați obținute prin studii genetice asupra oamenilor și altor animale pentru a ajunge la evaluările estimate ale monogamiei.

Aceștia și-au raportat concluziile miercuri în revista Proceedings of the Royal Society B.

Potrivit studiului, castorii au un scor de monogamie de 72%, în timp ce oamenii ajung la 66%, puțin peste scorul de 60% al suricatelor. Toate cele trei specii fac parte din ceea ce ei numesc „prima ligă” a monogamiei.

La celălalt capăt al scalei, delfinii și cimpanzeii aveau un scor de monogamie de doar 4%, în timp ce gorilele de munte ajungeau la 6%.

Un studiu inedit privind monogamia

„Acesta nu este primul studiu care folosește proporțiile dintre frați ca măsură a monogamiei, dar este primul care compară ratele la oameni cu cele ale altor specii de mamifere”, a declarat Dyble pentru CNN.

Cercetătorii amintesc că monogamia este considerată de mult timp un factor-cheie în cooperarea socială care a facilitat capacitatea oamenilor de a domina planeta.

Dyble a calculat ratele de monogamie la oameni folosind date genetice din situri arheologice și date etnografice din 94 de societăți umane diferite, subliniind că practicile legate de împerechere și căsătorie variază foarte mult.

„Deși antropologii sunt pe bună dreptate interesați să înțeleagă această diversitate, uneori este util să facem un pas înapoi și să privim modelele la nivel de specie și modul în care ne comparăm ca un mamifer ca oricare altul”, a spus Dyble.

Oamenii sunt în „prima ligă” a monogamiei

Scorul mediu de monogamie de 66% pentru oameni înseamnă că ne situăm pe locul șapte din 11 specii incluse în studiu care sunt considerate monogame social, sau favorizează legăturile de pereche pe termen lung.

Dyble a adăugat că „nu a fost surprins” că procentul de frați deplini la oameni se încadra în aceeași zonă cu a altor mamifere monogame.

„Dar ceea ce m-a surprins a fost să văd separarea completă între oameni și mamiferele non-monogame: societățile umane cu cele mai mici proporții de frați deplini (26%) erau totuși peste nivelul speciilor de mamifere non-monogame cu cel mai ridicat scor (22%)”, a spus el într-un email pentru CNN.

Într-un comunicat publicat de Universitatea din Cambridge, el a subliniat că aceste concluzii întăresc opinia științifică potrivit căreia monogamia reprezintă modelul dominant de împerechere la oameni.

O concluzie remarcabilă

Isabel Smallegange, lector universitar în biologie populațională la Universitatea Newcastle, a declarat pentru CNN că „studiul folosește o modalitate nouă și ingenioasă de a compara monogamia între mamifere”. Smallegange nu a fost implicată în noul studiu.

„Concluzia principală este remarcabilă: oamenii sunt mult mai monogami decât majoritatea rudelor noastre animale apropiate”.

„Oamenii se află în ‘prima ligă’ alături de specii precum castorii și suricatele, ceea ce arată că legăturile stabile de pereche sunt mai comune la oameni decât la animale înrudite precum cimpanzeii sau gorilele, unde partenerii multipli sunt norma”, a adăugat Smallegange.

„Per ansamblu, această cercetare ne amintește că, deși oamenii sunt relativ monogami în comparație cu majoritatea mamiferelor, succesul nostru social provine probabil dintr-un amestec de legături de pereche, rețele de rudenie și instituții culturale, nu doar dintr-o singură strategie de împerechere”, a spus ea.