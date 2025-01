Un nou studiu vă spune în ce parte a zilei e mai bine să vă beți cafeaua ca să aveți mai puține probleme de sănătate

Consumul de cafea a fost asociat în mod repetat cu îmbunătățirea sănătății inimii și cu prelungirea vieții. Dar beneficiile consumului de cafea ar putea depinde de momentul în care o beți, conform unei noi cercetări, citate de CNN.

Se pare că limitarea consumului de cafea la dimineață ar putea fi cea mai bună – și asta pare să fie indiferent de cantitatea consumată și de alți factori potențial influenți, potrivit unui studiu publicat marți în European Heart Journal.

„Acesta este primul studiu care testează modelele de sincronizare a consumului de cafea și rezultatele asupra sănătății”, a declarat autorul principal Dr. Lu Qi, profesor la Tulane University’s Celia Scott Weatherhead School of Public Health and Tropical Medicine din New Orleans, într-un comunicat de presă. „De obicei, nu oferim sfaturi cu privire la calendarul în orientările noastre dietetice, dar poate că ar trebui să ne gândim la acest lucru în viitor”.

Majoritatea cercetărilor anterioare care au investigat consumul de cafea al participanților de-a lungul timpului au constatat că nivelurile moderate de consum de cafea pot fi asociate cu riscuri mai scăzute de diabet de tip 2, boli cardiovasculare și deces prematur, potrivit celui mai recent studiu. Dar dovezile științifice care arată dacă factori precum genetica, cantitatea consumată sau îndulcitorii adăugați afectează aceste relații au fost inconsistente sau, uneori, controversate, au declarat autorii.

Autorii au studiat datele privind alimentația și sănătatea a 40.725 de adulți în vârstă de 18 ani și peste din National Health and Nutrition Examination Survey realizat între 1999 și 2018. În timpul a 10 cicluri de-a lungul anilor, acești participanți au furnizat detalii despre aportul lor alimentar din ziua precedentă. Autorii au inclus, de asemenea, un subgrup de 1.463 de adulți, atât din versiunea pentru femei, cât și din cea pentru bărbați a Studiului de validare a stilului de viață, care au completat cel puțin o înregistrare dietetică de o săptămână.

Au fost incluse atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată, iar momentul consumului a fost clasificat în trei perioade: dimineața (de la 4 a.m. la 11:59 a.m.), după-amiaza (de la 12 p.m. la 4:59 p.m.) și seara (de la 5 p.m. la 3:59 a.m.).

Cercetătorii au identificat două modele de sincronizare a consumului: dimineața și toată ziua. Până la sfârșitul perioadei medii de urmărire de aproape 10 ani, au existat 4.295 de decese din toate cauzele, 1.268 din cauza bolilor cardiovasculare și 934 din cauza cancerului.

Comparativ cu persoanele care nu beau cafea, consumul de cafea doar dimineața a fost asociat cu un risc cu 16% mai mic de deces prematur din orice cauză și cu un risc cu 31% mai mic de deces din cauza bolilor cardiovasculare. Cei care aveau tendința de a bea cafea toată ziua nu au avut o reducere a riscului. Aceste constatări au rămas chiar și după ce autorii au luat în considerare factori cum ar fi orele de somn, vârsta, rasa, etnia, sexul, venitul familiei, educația, nivelurile de activitate fizică, un scor dietetic și condiții de sănătate cum ar fi diabetul, hipertensiunea și colesterolul ridicat.

Câteva probleme ale studiului

Cu toate acestea, studiul are și alte câteva neajunsuri: În primul rând, amintirile privind aportul alimentar sunt supuse inexactităților sau prejudecăților și nu țin cont de obiceiurile pe termen lung, au spus autorii.

În al doilea rând, chiar dacă autorii au luat în considerare mai mulți factori de confuzie, este posibil să existe și alții care nu au putut fi complet excluși, au spus ei.

Echipa „nu a putut exclude posibilitatea ca modelul de consum de cafea de tip matinal să fie un marker pentru un stil de viață general sănătos”, potrivit studiului. „De exemplu, băutorii de cafea de tip matinal pot fi mai dispuși să facă exerciții fizice și să mănânce alimente ne-ultra-procesate”.

În plus, informațiile genetice nu au fost disponibile, astfel încât autorii nu au putut examina niciun efect posibil al ratelor metabolismului cafeinei determinate genetic.

O posibilă explicație a constatărilor „este că consumul de cafea după-amiaza sau seara poate perturba ritmurile circadiene și nivelurile de hormoni precum melatonina”, a spus Qi. Nivelurile scăzute de melatonină au fost asociate cu niveluri mai ridicate de tensiune arterială și stres oxidativ și cu un risc mai mare de boli cardiovasculare.