Un nou summit între Trump și Xi Jinping. Care este principalul subiect pe care vrea să-l abordeze președintele SUA

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că va discuta despre inteligenţă artificială cu preşedintele chinez Xi Jinping când acesta va vizita SUA pe 24 septembrie, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Vizita lui Xi în SUA are loc după ce cei doi lideri s-au întâlnit în China în acest an. În timp ce se afla la Beijing, Trump l-a invitat pe liderul chinez la Casa Albă.

„Preşedintele Xi vine în vizită pe 24 septembrie, şi am vorbit despre inteligenţă artificială când am fost la Beijing, iar acum vom vorbi din nou”, a spus Trump.

Miercuri, secretarul de stat Marco Rubio şi omologul său chinez Wang Y au discutat despre nevoia de a identifica zone de cooperare pentru a pune bazele pentru „o vizită foarte pozitivă”.

Precedenta întrevedere între Trump și Xi a avut loc în luna mai. Atunci un subiect intens comentat a fost cel al Taiwanului, insulă pe care China o revendică în mod constant.

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One la întoarcerea din China, după summitul cu miză mare, Trump a spus că el și Xi „au discutat mult despre Taiwan”, dar a adăugat că nu crede că există un conflict pe această temă.

El a spus că nu și-a asumat niciun angajament față de Xi în ceea ce privește Taiwanul.

Trump a mai spus că Xi l-a întrebat direct dacă Statele Unite ar apăra Taiwanul în cazul în care China ar ataca insula, dar că a refuzat să răspundă.

„Există o singură persoană care știe asta, și aceea sunt eu. Eu sunt singura persoană”, a spus Trump. „Această întrebare mi-a fost adresată astăzi de președintele Xi. I-am răspuns că nu vorbesc despre asta.”

Pe de altă parte, președintele SUA a afirmat joi omologul său chinez, Xi Jinping, l-a asigurat că Beijingul nu va trimite echipament militar în Iran.