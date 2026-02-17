Un nou val de atacuri ale forțelor americane împotriva „narcoteroriștilor”. Mai multe persoane ucise

Imagine de la un atac al forțelor americane din 5 febuarie 2026, în estul Pacificului. Credit: Handout / AFP / Profimedia

Armata Statelor Unite a anunțat marți că a atacat trei ambarcațiuni „implicate în operațiuni de trafic de narcotice” în estul Oceanului Pacific și în Marea Caraibilor, omorându-le pe toate cele 11 persoane aflate la bord.

„Informațiile au confirmat că ambarcațiunile tranzitau rute cunoscute pentru traficul de narcotice și erau implicate în operațiuni de trafic de narcotice”, a declarat Comandamentul sudic al armatei americane, într-un comunicat despre cele trei atacuri de luni seară, potrivit CNN.

„În timpul acestor acțiuni au fost uciși 11 narcoteroriști de sex masculin, 4 pe prima navă în Pacificul de Est, 4 pe a doua navă în Pacificul de Est și 3 pe a treia navă în Marea Caraibilor. Niciun membru al forțelor militare ale SUA nu a fost rănit”, a mai declarat comandamentul.

Cel puțin 135 de persoane ucise în atacurile împotriva „narcotraficanților”

Campania militară americană a început în septembrie, iar de atunci au fost ucise în total 135 de persoane – despre o parte dintre supraviețuitori se crede, de asemenea, că au murit.

Cel mai recent atac american asupra unei ambarcațiuni suspectate că era implicată în traficul de droguri avusese loc vineri, în Marea Caraibilor, și a ucis trei persoane, conform Comandamentului sudic.

În toamnă, administrația Trump a emis un aviz juridic clasificat care a justificat atacurile letale împotriva unei liste secrete de cel puțin două duzini de carteluri și presupuși traficanți de droguri, încadrându-i drept combatanți inamici, potrivit CNN.

Atacurile au fost criticat de unii experți juridici și de democrați din Congresul american, care susțin că aceste operațiuni echivalează cu uciderea unor civili, deoarece Statele Unite nu se află într-un război declarat, autorizat de Congres, împotriva cartelurilor de droguri.

În cel puțin un caz, în septembrie, armata americană a ucis deliberat supraviețuitori ai unui atac inițial care vizase o ambarcațiune suspectată că era implicată în traficul de droguri, ceea ce a dus la acuzații că SUA a comis o crimă de război și a declanșat investigații în Congres.

Înainte de campania armatei americane, combaterea traficului de droguri era gestionată de autoritățile de aplicare a legii și de Garda de Coastă a SUA, iar membrii cartelurilor și traficanții de droguri erau tratați ca infractori cu drepturi în cadrul unui proces echitabil. Garda de Coastă a continuat să confiște nave care traficau droguri și să confiște narcotice în Pacificul de Est fără a utiliza forța letală.