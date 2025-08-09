Un oficial de rang înalt al Kremlinului, avertisment privind întâlnirea Trump-Putin. „Vor depune eforturi titanice”

Un oficial rus a afimat sâmbătă că vor fi depuse „eforturi titanice” pentru a perturba întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său Vladimir Putin care este programată să aibă loc vinerea viitorare, în Alaska.

„Cu siguranță, o serie de țări interesate de continuarea conflictului vor depune eforturi titanice (provocări și dezinformare) pentru a perturba întâlnirea planificată între președintele Putin și președintele Trump”, a declarat trimisul rus pentru investiții, Kirill Dmitriev, citat de Sky News.

Declarațiile au fost făcute într-o postare recentă pe Telegram, după un comentariu pe rețelele sociale al lui Dan Caldwell, fost consilier al lui Pete Hegseth, șeful Pentagonului.

Caldwell suspendat din funcție pentru „divulgare neautorizată” și concediat de la Pentagon, a relatat agenția de știri Reuters în luna aprilie.

În postare, Caldwell a afirmat că va exista un „efort concertat” pentru a submina întâlnirea din Alaska.

„Fără îndoială, va exista un efort concertat pentru a submina întâlnirea dintre Trump și Putin din partea forțelor din Europa și Ucraina care au un interes direct în continuarea războiului”, a scris Caldwell într-o postare pe X.

Întâlnirea, anunțată de Trump

După luni de tatonări diplomatice, președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre încetarea războiului din Ucraina.

Ulterior, Kremlinul a confirmat întrevederea, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Rusia și Statele Unite sunt vecini apropiați, cu o graniță comună”, a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de presă rusești, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.

Întâlnirea va avea loc într-un stat cumpărat de SUA de la Imperiul Rus în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari, când țarul Alexandru al II-lea se afla în pragul falimentului din cauza datoriilor de război.