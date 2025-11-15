Un oficial rus, ținta unui asasinat într-un cimitir din Moscova, susține FSB. O vază-capcană, folosită în presupusul atentat

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a dejucat un atentat asupra unui oficial rus, care ar fi urmat să fie comis cu ajutorul unui dispozitiv exploziv ascuns într-o vază cu flori, relatează The Moscow Times.

Potrivit FSB, principalul succesor al KGB din era sovietică, asasinatul a fost planificat de serviciile speciale ucrainene și urma să aibă loc atunci când oficialul vizita mormintele rudelor sale în cimitirul Troekurovskoe din Moscova.

Într-un videoclip difuzat de instituție sunt prezentate momentele reținerii a trei presupuşi suspecți: doi cetățeni ruși, soț și soție, și un migrant din Asia Centrală.

FSB afirmă că le-au confiscat telefoane cu „corespondență cu coordonatorii” lor pe WhatsApp și Signal, precum și un dispozitiv cu control de la distanță, deghizat în vază.

Suspecta a povestit că un bărbat necunoscut i-ar fi înmânat vaza într-o stație de metrou din Moscova și le-ar fi cerut ei și soțului să o ducă la cimitir.

Conform FSB, cei doi soți ar avea antecedente penale și ar fi consumatori de droguri, detalii pe care instituția le invocă frecvent pentru a compromite credibilitatea suspecților.

Cu câteva zile înainte, FSB a lansat o altă acuzație majoră: serviciile secrete ucrainene ar fi pus la cale asasinarea duhovnicului lui Vladimir Putin, mitropolitul Tihon.

Potrivit narativului rușilor, Kievul ar fi urmărit astfel să „saboteze negocierile dintre Rusia și SUA” privind încheierea războiului din Ucraina. FSB nu a dezvăluit legătura cauzală între asasinarea preotului și negocierile internaționale.