Un om de afaceri liberal care a donat 1 miliard de dolari unui mare oraș american îl cheamă pe Trump în ajutor

Miliardarul din domeniul tehnologiei Marc Benioff, cunoscut odinioară pentru înclinațiile sale liberale, a făcut apel la Trump să trimită Garda Națională pe străzile din San Francisco pentru a combate criminalitatea din oraș, relatează The New York Times.

Benioff, fondator al companiei de software Salesforce și patronul revistei Time, este de mult timp o figură proeminentă în sfera afacerilor din San Francisco. Miliardarul este cunoscut și pentru latura sa filantropă: în ultimii 26 de ani, familia și compania sa au donat peste 1 miliard de dolari unor cauze sociale din zona Bay Area a San Francisco.

El tindea spre partea liberală a politicii din Silicon Valley. Le ținea prelegeri altor lideri de afaceri despre importanța de a ajuta persoanele fără adăpost, în loc să se plângă de ele.

De la Hillary Clinton la Donald Trump

În 2016, Benioff a organizat o mare strângere de fonduri pentru Hillary Clinton, candidata democrată la președinție care a pierdut în fața lui Trump, la reședința sa de 31 de milioane de dolari situată la marginea Presidio din San Francisco.

Însă 2025 pare să fi adus la lumină Benioff schimbat, fără înclinații liberale.

Benioff a declarat, într-un interviu amplu acordat cotidianului The New York Times, că îl susține cu ardoare pe președintele Trump și că este „total de acord” ca trupele Gărzii Naționale să fie desfășurate la San Francisco.

„Nu avem destui polițiști, așa că, dacă pot fi mai mulți polițiști, sunt total de acord”, a spus Benioff.

În același interviu, Benioff nu a avut niciun cuvânt negativ de spus la adresa lui Trump sau despre politicile sale.

„Îl susțin pe deplin pe președinte. Cred că face o treabă excelentă”, a spus acesta.

Declarațiile lui Benioff au venit înainte de conferința sa anuală Dreamforce, programată să înceapă marți, în centrul orașului San Francisco, și la care sunt așteptați peste 50.000 de vizitatori.

În acest context, Benioff și-a exprimat nemulțumirea că trebuie să plătească sute de ofițeri de poliție în timpul liber pentru a patrula zona convenției și a spus că orașul trebuie să „refinanțeze” poliția.

Orașul nu a „definanțat” niciodată cu adevărat forțele de poliție, iar ratele de infracțiuni violente din San Francisco sunt mai mici decât în multe alte orașe americane.

Cu toate acestea, orașul se confruntă cu dificultăți în recrutarea și menținerea ofițerilor, având încă probleme cu infracțiuni minore și consum de droguri în aer liber. În prezent, San Francisco are aproximativ 1.500 de ofițeri de poliție, iar Benioff spune că este nevoie de încă o mie.

„Nu cred că cineva a angajat mai mulți oameni, a dat mai mulți bani sau a sprijinit San Francisco mai mult decât mine”, a spus Benioff.

Conflict cu liderii democrați ai orașului

Sprijinul acordat de Benioff lui Trump și desfășurarea Gărzii Naționale contrazic ani de donații generoase și sprijinul necondiționat acordat cauzelor democratice, chiar și în contextul în care alți titani ai tehnologiei s-au orientat către Trump, notează Politico.

De asemenea, acest lucru îl pune pe Benioff în conflict direct cu liderii democrați ai statului, precum prietenul său apropiat, guvernatorul Gavin Newsom.

Newsom a dat în judecată administrația Trump pentru desfășurarea Gărzii Naționale în Los Angeles și a cerut guvernatorilor republicani să condamne măsurile președintelui de federalizare a trupelor Gărzii statale.

Liderii democrați din California și din alte state consideră în general intervențiile militare interne ale lui Trump ca fiind o încălcare ilegală a controlului local, chiar dacă președintele susține că intervenția este necesară pentru a combate criminalitatea.

Trump a menționat San Francisco ca fiind unul dintre puținele orașe conduse de democrați pe care le are în vedere pentru desfășurarea de trupe.