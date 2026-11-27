O dispută aprinsă a împărțit locuitorii orașului La Garnache, din vestul Franței, în privința încercărilor de a opri clopotele bisericii locale, care bat pe tot parcursul nopții, relatează The Guardian.

Din 1942, turnul cu ceas al bisericii Notre-Dame de l’Assomption anunță din 15 în 15 minute o veche cântare religioasă, care datează din secolul al VIII-lea. Clopotele bat fără întrerupere, zi și noapte. Între orele 22:00 și 7:00, acestea răsună de 37 de ori pe oră, ceea ce înseamnă peste 700 de bătăi în fiecare noapte.

Susținătorii tradiției spun că sunetul clopotelor face parte din patrimoniul cultural al Franței și îi acuză pe cei veniți recent în localitate că nu s-au informat înainte de a se muta acolo. De cealaltă parte, locuitorii care stau în apropierea bisericii spun că nu își doresc decât să poată dormi liniștiți.

Deocamdată, o tentativă de a opri clopotele a eșuat. La votul organizat pentru a decide soarta acestora s-au prezentat doar 749 dintre cei 5.515 locuitori ai orașului. Trei sferturi dintre participanți au votat pentru ca acestea să continue să bată.

„Primăria a luat act de rezultatul votului și le mulțumește tuturor locuitorilor din La Garnache care au participat”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

Cele șase clopote ale carillonului – distincte de cele trei clopote principale ale bisericii – au fost instalate în septembrie 1942. Acestea interpretează o cântare religioasă compusă de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, un preot breton care a trecut prin La Garnache în 1711, în timpul unei călătorii în regiunea situată la sud-vest de Nantes.

Carillonul este un mecanism complex, alcătuit din arcuri și rotițe dințate, care acționează ciocanele ce lovesc clopotele. Este unul dintre puținele mecanisme de acest fel despre care se crede că mai există în Franța și este descris drept „fragil”.

La și un sfert, clopotele interpretează un sfert din cântare, la și jumătate, jumătate din melodie, iar la fără un sfert, trei sferturi. La fix, vecinii au parte de întreaga melodie, urmată de bătaia care anunță ora exactă.

Fiecare secvență muzicală durează doar câteva secunde, însă pentru cei care încearcă să doarmă, mai ales în perioadele de caniculă, când sunt nevoiți să țină ferestrele deschise, sunetul clopotelor se transformă într-un coșmar.

Thierry Simonin, în vârstă de 63 de ani, s-a mutat în 2014 în fosta casă parohială, aflată în apropierea bisericii. „Între orele 22:00 și 7:00, clopotele bat de 726 de ori. Vara, trebuie să alegem între a sta în căldură sau a auzi clopotele și a nu putea dormi. Nu este deloc odihnitor”, a declarat el pentru publicația Ouest-France.

Simonin a lansat o petiție, în care a strâns zeci de semnături și scrisori de susținere. Toate au fost depuse la primărie, împreună cu o solicitare de oprire a clopotelor pe timpul nopții.

François Petit, fost primar al localității, care se opune opririi clopotelor și a organizat votul, nu pare să aibă prea multă înțelegere pentru cei care au semnat petiția.

„Toți cei care se plâng de zgomot s-au mutat aici după ce clopotele existau deja. Poate că cei care locuiesc lângă biserică nu s-au informat suficient înainte să se mute”, le-a declarat Petit jurnaliștilor.

Romain Menet, un locuitor din La Garnache, le-a declarat reporterilor televiziunii franceze: „Este bine că bat clopotele tot timpul. Fac parte din patrimoniul Franței”.

Jérôme Déporté este de aceeași părere: „Pe mine nu m-au deranjat niciodată și locuiesc aici de 27 de ani. Poate la început, dar acum deloc. Nu este un subiect care să mă preocupe”.

Disputa din La Garnache este cel mai recent episod dintr-o serie de conflicte legate de zgomotele specifice zonelor rurale din Franța, care au pus față în față localnicii de-o viață și noii veniți.

În 2019, o instanță a decis că Maurice, cocoșul devenit celebru pentru cântecul său zgomotos, poate continua să cânte, după ce proprietarii unor case de vacanță de pe insula Île d’Oléron, de pe coasta de vest a Franței, au dat în judecată proprietarii păsării pentru a-l reduce la tăcere.

Doi ani mai târziu, Parlamentul francez a adoptat o lege privind „patrimoniul senzorial”, menită să „definească și să protejeze patrimoniul senzorial al zonelor rurale din Franța”. Actul normativ a primit și supranumele de „Legea Maurice”, după numele cocoșului.

De-a lungul anilor au existat și alte procese legate de orăcăitul broaștelor, gâștele gălăgioase sau mirosul gunoiului de grajd de la ferme.

Legea a fost consolidată printr-un nou act normativ adoptat în 2024, care prevede că locuitorii nu pot reclama în instanță zgomotele sau mirosurile produse de activitățile specifice zonelor rurale dacă acestea existau înainte ca ei să se mute acolo și nu s-au intensificat ulterior.

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