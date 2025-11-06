Un orășel din Anglia a construit o efigie de 11 metri a premierului Sir Keir Starmer pentru a-i da foc

Efigia premierului Sir Keir Starmer a fost dezvelită de Edenbridge Bonfire Society și urmează să fie incendiată pe 8 noiembrie, FOTO: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

O efigie colosală de 11 metri a lui Sir Keir Starmer, completată cu o insignă pe care scrie „farmer harmer” („cel care face rău fermierilor”), a fost dezvelită pentru festivitățile Nopții Focurilor de la Edenbridge, care va avea loc pe 8 noiembrie, relatează The Independent.

Efigia, piesa centrală a evenimentului organizat de orășelul din sudul Angliei, îl înfățișează pe prim-ministru ținând în mână o torță aprinsă, cu un card de identitate digital la brâu, o pălărie tradițională, un guler franjurat în stilul lui Guy Fawkes și șlapi.

Asociația Bonfire Society de la Edenbridge, o localitate cu o populație de sub 10.000 de locuitori, ironizează celebrități și politicieni prin efigiile sale încă din 1994, luându-i anterior în vizor pe Donald Trump, Liz Truss, Harvey Weinstein, Katie Hopkins și Sir Sadiq Khan.

Creatorii au declarat că efigia readuce tradiția la originile sale, după ce anul trecut au făcut haz de platforma de vânzare a biletelor Ticketmaster, ca reacție la scandalul prețurilor dinamice pentru turneul trupei Oasis.

Legătura premierului britanic cu zona

Bill Cummings, președintele Bonfire Society, a spus: „Această decizie este o ocazie excelentă de a le reaminti tuturor de ce sărbătorim, de fapt, Noaptea Focurilor – un mesaj care, poate, a fost uitat în ultimii ani”.

Efigia prim-ministrului ține o mapă clipboard pe care este scris, cu litere mari, „Suck up to Trump” („Lingușitor al lui Trump”), iar politici precum noul acord „unul intră, unul iese” cu Franța sunt tăiate cu o linie.

Sir Keir are o legătură locală cu zona, fiind crescut în apropiere și se spune că ar fi jucat fotbal la unul dintre cluburile locale din Edenbridge.

„Simțim că publicul a făcut o alegere bună anul acesta, dacă ne uităm la felul în care actualul guvern își tratează cetățenii”, a declarat Andrea Deans, una dintre creatoarele efigiei din acest an.