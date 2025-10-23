Un migrant expulzat de guvernul britanic în Franța s-a întors din nou în Marea Britanie la bordul unei bărci de mici dimensiuni și afirmă că este o victimă

O bancă gonflabilă cu migranți la bordul său părăsește comuna Gravelines de pe coasta de nord a Franței (imagine ilustrativă), FOTO: Gareth Fuller, PA Images / Alamy / Profimedia

Unul dintre primii migranți trimiși înapoi în Franța în baza acordului de reper încheiat de guvernul britanic cu cel francez, „Unul intră, unul iese”, s-a întors în Marea Britanie cu o ambarcațiune mică. Informația a fost confirmată de ministrul de la Londra care a precizat că migrantul va fi expulzat pentru a doua oară, potrivit Reuters și BBC.

Premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron au semnat în iulie o înțelegere prin care Marea Britanie va expulza înapoi în Franța o parte dintre persoanele fără acte care traversează Canalul Mânecii, în schimbul acceptării unui număr egal de solicitanți de azil care au legături de familie în Regatul Unit.

Starmer a declarat că acest acord „revoluționar” va acționa ca factor de descurajare și va sprijini promisiunea sa de a „distruge rețelele de traficanți” și de a reduce numărul sosirilor cu ambarcațiuni mici.

Migrantul, al cărui nume nu a fost făcut public, a declarat pentru ziarul The Guardian că este o victimă a sclaviei moderne, exploatat de traficanți de persoane în nordul Franței.

Știrea privind revenirea acestui migrant a apărut în contextul în care numărul sosirilor de până acum, în acest an, este pe cale să depășească totalul de 36.816 din 2024 – al doilea cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, după anul 2022. Numărul traversărilor a crescut vertiginos după semnarea acordului, numeroși migranți încercând să ajungă în Marea Britanie înainte de intrarea sa în vigoare.

Peste 40 de migranți au fost returnați de Marea Britanie în Franța până acum

Potrivit guvernului britanic, până în prezent, în faza-pilot a programului „unul intră, unul iese” 42 de persoane au fost trimise înapoi în Franța.

Revenirea bărbatului la 29 de zile după deportare a făcut joi prima pagină a ziarelor britanice, cu titluri precum „Unul intră, unul iese… și iar intră”.

Secretarul de stat adjunct al Marii Britanii, Josh MacAlister, a declarat joi că bărbatul va fi din nou expulzat.

„Omul acesta a venit inițial traversând Canalul, nu trebuia să vină, a fost trecut clandestin de traficanți și a plătit sume mari pentru asta, apoi a fost returnat în Franța”, a spus el la Sky News.

„A făcut același lucru din nou. A plătit din nou și va fi returnat din nou. Ne vom asigura că se întâmplă acest lucru”, a subliniat el.