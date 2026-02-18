Un paradis tropical unde anul trecut au venit aproape două milioane de turiști, paralizat brusc de o măsură luată de Trump: „Totul a început să se destrame”

Peninsula Varadero din Cuba arată ca un adevărat paradis tropical cu ape turcoaz, nisip alb și palmieri, notează Reuters, adăugând că, plajele acesteia, odată pline de turiști, au început să se golească la scurt timp după ce Cuba a anunțat, pe 8 februarie, că rămâne fără combustibil pentru avioane.

Și s-ar putea să nu se mai întoarcă prea curând.

Un sondaj Reuters realizat în rândul companiilor hoteliere și de turism, al companiilor aeriene și al angajaților din industria turistică de pe insulă a constatat că practic toate sectoarele au fost paralizate brusc de lipsa combustibilului.

Acest lucru ar putea însemna sfârșitul unei industrii vitale pentru ceea ce a mai rămas din economia devastată a Cubei.

Avioanele nu mai vin, hotelurile se închid

Air Canada, WestJet și Transat – principalii transportatori din Canada, cea mai mare sursă de vizitatori în Cuba – au anunțat că suspendă zborurile către Cuba. Acest lucru va duce la anularea a până la 1.709 zboruri până în aprilie, potrivit firmei de analiză Cirium, o întrerupere care ar putea reduce numărul de vizitatori cu sute de mii în timpul sezonului de iarnă din emisfera nordică.

Rusia, al treilea grup de vizitatori ca mărime, intenționează să-și evacueze turiștii din Cuba în zilele următoare și apoi să suspende toate zborurile până când criza de combustibil se va ameliora, a transmis săptămâna trecută autoritatea de reglementare a aviației Rosaviatsia.

Gigantul hotelier NH a anunțat vineri că a închis toate hotelurile sale din Cuba, iar lanțul hotelier spaniol Melia , cel mai mare din Cuba, a spus în aceeași zi că a închis trei dintre cele 30 de hoteluri cubaneze și a început să concentreze turiștii în hoteluri mai bine echipate, cu rate de ocupare mai mari.

„Totul a început să se destrame”

„Există doar incertitudine totală. Totul a început să se prăbușească”, a declarat Alejandro Morejon, un ghid turistic în vârstă de 53 de ani care a început să lucreze în Varadero la scurt timp după ce Cuba s-a redeschis turismului internațional în anii 1990.

Turismul este pe cale să devină prima piesă importantă care va cădea în efortul SUA de a presiunea guvernul cubanez să se supună, blocând livrările de petrol către insula națională.

Administrația președintelui american Donald Trump a declarat Cuba „o amenințare neobișnuită și extraordinară” la adresa securității naționale a SUA, întrerupând fluxul de petrol venezuelean către insulă și amenințând cu impunerea de tarife vamale asupra oricărei națiuni care furnizează combustibil Cubei.

Turismul, sursă principală de valută pentru Cuba

Turismul a adus acestei țări comuniste 1,3 miliarde de dolari în valută străină în 2024, ultima dată când aceste statistici au fost raportate în dolari, reprezentând aproximativ 10% din veniturile din exporturi.

Paolo Spadoni, economist la Universitatea Augusta din Georgia, care studiază economia Cubei, a declarat că sectorul turismului, combinat cu exportul de medici cubanezi și remitențele, sunt principalele surse de valută forte de care țara are nevoie disperată.

Toate acestea sunt din nou atacate de administrația Trump, ale cărei sancțiuni dure au contribuit deja la împiedicarea sectorului turistic al insulei să-și revină complet după pandemie.

„Prăbușirea completă a sectorului turistic cubanez ar crea o situație nesustenabilă pentru economia cubaneză și ar amenința supraviețuirea acesteia”, a spus Spadoni.

Cuba a atras doar 1,8 milioane de vizitatori în 2025, în scădere față de 2,2 milioane în anul precedent, și cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii.

Foto: © Vitaldrum | Dreamstime.com