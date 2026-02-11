După ce Cuba a rămas fără combustibil, Rusia anunță o măsură de urgență pentru turiștii ei, iar apoi va suspenda toate zborurile

Un avion al companiei aeriene Rossiya, parte a grupului de companii Aeroflot, aterizează pe Aeroportul Internațional Pulkovo, pe 12 august 2023, în Sankt Petersburg. FOTO: Maksim Konstantinov / Zuma Press / Profimedia

Autoritățile ruse intenționează să-i evacueze pe turiștii ruși din Cuba în zilele următoare și apoi să suspende toate zborurile către țara insulară din Caraibe până când criza de combustibil pentru avioane se va ameliora, a anunțat miercuri autoritatea de reglementare în domeniul aviației civile Rosaviatsia, potrivit Reuters și The Moscow Times.

Autoritatea a precizat că operatorul Rossiya, parte a grupului Aeroflot, și Severny Veter (Nordwind) vor opera doar zboruri de pasageri pentru a-i aduce acasă pe turiștii din Cuba, o măsură care, potrivit anunțurilor separate ale celor doi operatori aerieni, va intra în vigoare joi.

Agenția rusă pentru aviație civilă a adăugat Rossiya, al patrulea transportator aerian din țară, și Nordwind, al șaptelea operator aerian ca mărime, au fost nevoiți să își modifice rutele de zbor „din cauza problemelor legate de realimentarea cu combustibil în Cuba”.

Administrația președintelui american Donald Trump a declarat Cuba „o amenințare neobișnuită și extraordinară” la adresa securității naționale a SUA și a afirmat că țara insulară nu va mai primi petrol din Venezuela. Washingtonul a amenințat că va impune tarife altor furnizori, precum Mexicul, dacă vor continua să livreze combustibil țării din Caraibe.

Cuba a avertizat companiile aeriene în acest weekend că combustibilul pentru avioane va rămâne indisponibil pentru cel puțin o lună, începând de marți, deoarece Havana a impus măsuri de urgență pentru a face față crizei energetice.

Miercuri, Ministerul rus al Economiei le-a recomandat turiștilor să înceteze toate călătoriile în Cuba până la normalizarea situației și a solicitat operatorilor de turism ruși să-și suspende vânzările.

Compania aeriană rusă Aeroflot, compania-mamă a Rossiya, a transmis, la rândul ei, că va începe să trimită joi avioane de pasageri goale la Havana și în popularul oraș-stațiune Varadero pentru a-i transporta pe turiștii ruși.

Nordwind a emis un comunicat similar, afirmând că zborurile sale de evacuare vor avea ca destinație orașele Holguin și Cayo Coco.

Rosaviatsia a mai transmis miercuri că Rossiya va suspenda zborurile „până când situația se va schimba” în Cuba, în timp ce Nordwind nu a specificat planurile sale. Autoritățile ruse și cubaneze caută „alternative pentru reluarea zborurilor în ambele direcții”, a adăugat Rosaviatsia.

Air Canada a fost printre primele companii aeriene internaționale care au suspendat zborurile către Cuba din cauza lipsei aprovizionării garantate cu combustibil pe aeroporturile din insula caraibiană. Alte companii aeriene au anulat zborurile sau au cerut avioanelor să transporte suficient combustibil pentru zborurile de întoarcere.

Niciun tanc petrolier sau vreo cisternă străină nu au mai ajuns în Cuba de câteva săptămâni, au declarat pentru AFP experți în monitorizarea transportului maritim.

Între timp, Kremlinul a acuzat SUA că „sufocă” Cuba, un aliat tradițional al Rusiei încă din perioada sovietică.

„Discutăm posibile soluții cu prietenii noștri cubanezi, cel puțin pentru a le oferi orice ajutor putem”, a spus luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Tensiunile dintre Statele Unite și Cuba au crescut în urma capturării șocante a președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către administrația Trump în ianuarie. Venezuela a fost o sursă crucială de exporturi de petrol către Cuba.

Dar Cuba a suferit întreruperi repetate de curent electric chiar și înainte de intrarea în acest an, confruntându-se în prezent cu cea mai gravă criză economică de la prăbușirea Uniunii Sovietice, în 1991. Cuba se află sub embargo comercial din partea SUA din 1962.