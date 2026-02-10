Embargoul se mută la pompă: Havana anunță companiile aeriene că nu mai poate alimenta avioane

Un avion Viva Aerobus pe Aeroportul Internațional Jose Marti din Havana pe 9 februarie 2026. . Credit line: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Cuba a anunțat companiile aeriene internaționale că nu le va putea furniza combustibil pentru avioane începând de marți, deoarece deciziile președintelui american Donald Trump u dus la reducerea rezervelor de petrol ale insulei comuniste.

Măsura, aflată în plin sezon turistic, a determinat Air Canada să suspende zborurile către insulă și se așteaptă să afecteze companiile aeriene americane, spaniole, panameze și mexicane. Notificarea , emisă în weekend, menționa că măsura va fi valabilă până pe 11 martie.

Cuba nu a primit petrol sau combustibil timp de o lună, după ce Trump a întrerupt livrările către Venezuela către insulă și a presat Mexicul să oprească livrările. Havana nu produce suficient pe plan intern pentru a-și satisface nevoile.

Coadă de mașini la o benzinărie din Havana, Cuba. Foto: YAMIL LAGE / AFP / Profimedia

Încetarea realimentării va pune și mai multă presiune pe industria turistică din Cuba, care a înregistrat o scădere de 18% a numărului de vizitatori anul trecut față de 2024 și este o sursă vitală de valută străină, care este limitată.

Multe dintre hotelurile insulei nu și-au revenit niciodată după pandemia de Covid-19, iar altele s-au închis în ultimul an. Două stațiuni mari de pe plaja Cayo Coco, pe coasta de nord, s-au închis recent, iar unii turiști au fost mutați din cauza lipsei de combustibil. Reprezentanții stațiunilor nu au putut fi contactați pentru comentarii.

Lanțul hotelier spaniol Meliá Hotels International a anunțat că a închis trei dintre cele 35 de hoteluri ale sale din Cuba și a mutat oaspeții afectați la alte hoteluri pentru a utiliza mai eficient rezervele de combustibil.

„Avem combustibil, dar nu trebuie să-l irosim”, a spus acesta.

Multe afaceri turistice din Cuba sunt controlate parțial sau integral de Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), un conglomerat militar care controlează aproximativ jumătate din economie. În urmă cu un an, administrația Trump a inclus Gaesa pe lista de entități sancționate, cărora li s-au impus restricții.

Un bărbat trece pe lângă o benzinărie care a rămas fără combustibil în Havana, Cuba, sâmbătă, 7 februarie 2026. Credit line: Ramon Espinosa / AP / Profimedia

Cuba a primit ultima dată petrol din partea Mexicului pe 9 ianuarie, care a trimis în weekend 814 tone de alimente și alte ajutoare umanitare, în timp ce caută o soluție diplomatică cu SUA pentru reluarea transporturilor de petrol.

Guvernul a anunțat măsuri precum raționalizarea combustibilului, o săptămână de lucru de patru zile pentru lucrătorii din companiile de stat, anularea cursurilor de la Universitatea din Havana și amânarea evenimentelor culturale și sportive.

Díaz-Canel a comparat restricțiile cu „perioada specială” a anilor 1990, când Cuba a suferit enorm după prăbușirea Uniunii Sovietice, principalul său binefăcător.

Chiar înainte de ultima criză, cubanezii s-au obișnuit cu pene de curent regulate, din ce în ce mai lungi, pe măsură ce centralele electrice din epoca sovietică ale țării se defectează. În ultima lună, pene de curent au lovit zilnic cea mai mare parte a capitalei. Acestea au ajuns să dureze mai mult de 24 de ore în unele provincii, spun locuitorii.

Transportul public a fost drastic redus, iar șoferii stau la coadă ore întregi la stațiile de alimentare cu combustibil pentru provizii din ce în ce mai rare, disponibile doar la prețuri pe care majoritatea nu și le pot permite.

Însă viceprim-ministrul Óscar Pérez-Oliva Fraga, un strănepot al lui Fidel Castro, a declarat că guvernul „a introdus măsuri pentru diversificarea importurilor de combustibili”, spunând la televiziunea de stat „nu ne vom prăbuși”.

Rusia a furnizat Cubei în trecut, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat „tacticile sufocante” ale SUA și a declarat că Moscova încearcă „să ofere toată asistența posibilă”.

Deoarece Cuba a primit mult timp petrol și combustibil în baza unor acorduri preferențiale, experții au declarat că are puține stimulente pentru a-și moderniza infrastructura aflată în declin.

La centrala termoelectrică Antonio Maceo din estul Cubei, afectată de o pană de curent săptămâna trecută, 80% din piesele necesare pentru menținerea centralei în funcțiune au fost fabricate de muncitorii acesteia, a relatat ziarul de stat Granma anul trecut.

Centrala urma să funcționeze 30 de ani când a fost pusă în funcțiune. Acum are aproape 60 de ani, iar producția sa s-a înjumătățit practic față de vârful de 500 MW din anii 1980.

Criza energetică a fost „doar o altă manifestare a dificultăților economice ale insulei”, a declarat Ricardo Torres, cercetător la Universitatea Americană din Washington și expert în infrastructura energetică a Cubei. Economia sa s-a contractat cu 1,1% în 2024 , potrivit Băncii Mondiale.

Deși cheltuielile pentru instalațiile de electricitate, gaze și apă au crescut la 13% din investițiile totale ale Cubei în 2024, acestea au fost depășite de cele 37% cheltuite pentru hoteluri și turism, a remarcat el.

Guvernul cubanez a recurs la planuri de economisire a energiei în trecut, dar nu și-a atins niciodată obiectivele ambițioase privind energia regenerabilă.

Insula a încheiat acorduri cu Beijingul pentru construirea de parcuri solare, dar energia solară furnizează doar aproximativ 10% din producția zilnică, a spus Torres. Cetățenii mai bogați au importat ei înșiși panouri solare, le-au adus cu avionul și le-au instalat pe acoperișuri, dar costul lor este inaccesibil pentru majoritatea.

Havana a contractat opt ​​centrale electrice plutitoare turcești care, până în 2023, au furnizat 23% din producția națională de energie electrică. Însă majoritatea barjelor au plecat după ce nu au fost plătite, au declarat oamenii de afaceri locali. Acum a mai rămas o singură barjă, care suferă din cauza lipsei de combustibil .