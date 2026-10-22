Un pensionar care n-avea idee că stă pe o comoară ascunsă a vândut-o pentru 2 milioane de dolari: „Nici colecționarilor nu le venea să creadă”

Un decorator ieșit la pensie din Marea Britanie a devenit milionar după ce a vândut o colecție de cartonașe de care uitase, aceasta vânzându-se la licitație pentru 1,56 milioane de lire sterline, echivalentul a două milioane de dolari, relatează The Independent.

Bărbatul, care nu a dorit să își dezvăluie identitatea, a declarat în comentarii făcute pentru presa din Marea Britanie că nu și-a dat seama cât de valoroasă ar putea fi colecția de cartonașe Pokémon până când a citit un articol despre un singur exemplar care s-a vândut cu 6.000 de lire sterline.

Când a verificat, a descoperit că avea mai multe cărți de același tip, care stătuseră în podul casei sale timp de 15 ani. A dus câteva dintre ele la casa de licitații Ewbank’s din comitatul Surrey, pentru a fi evaluate.

Se estima că întreaga colecție urma să aducă peste 250.000 de lire sterline, însă rezultatul a depășit cu mult așteptările atunci când obiectele au fost scoase la licitație miercuri. YouTuberi, colecționari și investitori au licitat până la 100.000 de lire sterline pentru un singur lot.

Pensionarul spune că a devenit interesat de cartonașe datorită fiului său

Bărbatul cumpărase seturile de pe eBay după ce fiul său începuse să colecționeze și să schimbe cărțile în anii 1990, pe când era la școală.

Cartonașele, toate introduse cu grijă în albume Pokémon realizate la comandă, erau încă sigilate și se aflau într-o stare impecabilă. Acestea au fost scoase la licitație ca și cum ar fi fost noi, după ce fuseseră depozitate în podul casei, în urma pierderii interesului fiului său pentru Pokémon.

„Fiul meu avea propriile cartonașe, dar de acestea nu a ajuns să se atingă niciodată. Știu că oamenii vorbesc mereu despre descoperirea unor comori în pod, dar, în cazul meu, acest lucru s-a întâmplat în adevăratul sens al cuvântului”, a declarat colecționarul pensionat.

„Nu aveam nicio idee despre ce dețineam până când echipa de la Ewbank’s mi-a explicat”, a relatat acesta.

Cartonașe Pokemon, FOTO: Mario Tama / Getty images / Profimedia

Bărbatul a păstrat pentru el unul dintre seturile de cartonașe

James Spooner, șeful departamentului de cărți de colecție de la Ewbank’s, a declarat la rândul său : „Când am văzut ce avea – toate în stare impecabilă -, nu ne-a venit să credem. Și nici faptul că el nu avea nicio idee despre cât valorau”.

„Când am descoperit apoi că avea 42 de astfel de seturi, am rămas cu gura căscată. Am reușit să vindem 41 dintre ele, iar el a păstrat unul”, a explicat acesta.

Andrew Ewbank, care conduce casa de licitații înființată de tatăl său răposat a declarat că aceasta a fost cea mai mare sumă obținută vreodată de companie în urma unei singure vânzări.

„Entuziasmul a fost incredibil, mai ales pentru că nici colecționarilor nu le venea să creadă cât de bună era această colecție – vastă, neatinsă, completă și care conținea aproape toate piesele rare pe care ți le-ai putea dori”, a spus el.