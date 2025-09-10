Un pensionar polonez se uita la știrile despre dronele rusești când una i-a distrus acoperișul. „Brusc ceva a explodat, lustra a căzut”

Alicja Wesolowska și soțul ei, Tomasz Wesolowski, în fața casei lor avariate, distrusă de resturile unei drone rusești doborâte în satul Wyryki-Wola, din estul Poloniei, pe 10 septembrie 2025. FOTO: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

Pensionarul polonez Tomasz Wesolowski a avut noroc miercuri, când o dronă s-a prăbușit peste casa lui în timp ce se uita la știrile de la televizor ce informau chiar despre dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, scrie Reuters.

Wesolowski se afla la parter când drona a lovit partea superioară a casei sale la ora locală 06:30 (04:30 GMT). Impactul a distrus acoperișul locuinței, avariind un dormitor și împrăștiind resturi peste tot în grădină.

„Am pornit televizorul și toate știrile erau despre acest zbor masiv de drone, iar după un timp, am auzit un avion zburând deasupra… și brusc ceva a explodat, lustra a căzut din tavan în sufrageria de la parter”, a declarat bărbatul, care a discutat cu agenția Reuters în satul Wyryki-Wola din estul Poloniei.

„Am alergat în curte și am văzut că întreg acoperișul era făcut bucăți, totul era distrus”, a precizat pensionarul.

Soția lui Tomasz Wesolowski, Alicja, a spus că și ea a alergat afară și a văzut un avion deasupra capului. S-a întrebat dacă erau bombardați sau dacă cineva va începe să tragă în ea. Niciunul dintre ei nu a fost rănit.

Autoritățile poloneze au anunțat că 19 drone au intrat în spațiul aerian al țării în timpul nopții, în timp ce Rusia a lansat un atac asupra Ucrainei vecine, și că au doborât unele dintre ele.

După aceea, au fost găsite douăsprezece drone și resturi dintr-o rachetă în mai multe locuri, au precizat oficialii.

Urszula Zaprzaluk, o vecină, a auzit și ea zgomotul unui avion deasupra capului.

„Deodată, am auzit ceva care părea o explozie. Am sărit în picioare, îmi tremurau genunchii… Am ieșit pe balcon”, a spus ea. „Am văzut printre copaci că acoperișul vecinului meu dispăruse”, a adăugat femeia.

Și curtea ei a fost acoperită de resturi, coșul de fum și câteva țigle au fost deteriorate, iar o fereastră dintr-o dependință a fost spartă.

„Pur și simplu mi-e frică de acest război (de peste graniță, din Ucraina)”, a spus ea.

Femeia și-a amintit de povestirile mamei ei despre cel de-al Doilea Război Mondial și a adăugat: „E mai bine să nu ajungă la noi”.