Un petrolier avariat de dronele ucrainene a fost scos din apele teritoriale ale Bulgariei de un vas din Turcia. „Nu este normal”, acuză Sofia

Unul dintre cele două petroliere atacate de drone ucrainene pe 28 noiembrie Foto: AFP / AFP / Profimedia

Bulgaria a denunțat remorcarea din apele sale teritoriale a unuia dintre petrolierele rusești lovite săptămâna trecută de către o dronă navală ucraineană. Remorcarea s-a făcut de către o navă din Turcia, situație pe care autoritățile bulgare nu o consideră normală, din moment ce petrolierul aflat în derivă intrase în apele teritoriale ale Bulgariei, informează AFP.

Rumen Nikolov, director general al operațiunilor de salvare în cadrul administrației maritime bulgare, a declarat la Varna. că petrolierul Kairos a fost remorcat de o navă turcă care apoi s-a reîntors în Turcia.

„Nu este normal”, a spus Nikolov, adăugând că motivele acestei acțiuni urmează să fie stabilite „pe cale diplomatică”.

La începutul zilei de sâmbătă, Kairos se găsea la aproape 700 de metri de coastă, în largul stațiunii turistice Ahtopol, din sudul litoralului bulgar al Mării Negre.

Citește și Operațiune de salvare dificilă a unui petrolier rusesc avariat în Marea Neagră. Nava a fost lovită acum o săptămână de o dronă ucraineană

La bordul vasului încă se mai aflau zece persoane. Vineri, ei au cerut autorităților bulgare să fie evacuați însă condițiile meteorologice au făcut ca operațiunea de salvare să fie amânată.

Ministerul bulgar a Transporturilor a precizat că nava a intrat vineri în apele teritoriale ale Bulgariei, însă operațiunea de salvare a fost suspendată din cauza vremii rele. Vasul a fost identificat drept Kairos, care a fost atacat săptămâna trecută de o dronă ucraineană în Zona Economică Exclusivă a Turciei.

Alături de Virat, Kairos era unul dintre cele două nave supuse sancțiunilor care au fost atacat de dronele navale ucrainene pe când se îndreptau către portul rus Novorossisk pentru încărcarea cu petrol destinat exportului. Ministerul Transporturilor a precizat că la bordul navei Kairos a avut loc o explozie și apoi a luat foc pe când era în drum dinspre Egipt către Rusia.

După contactele cu alte nave din zonă și cu Centrul de Coordonare Maritimă de la Ankara, s-a confirmat că nava are la bord 10 persoane, care apoi au transmis o cerere de evacuare. O echipă specializată a poliție de frontieră era pregătită să navigheze către vasul avariat și alte mijloace de tractare erau gata să intervină după ce vremea s-ar fi îmbunătățit.

Marți, un alt vas sub pavilion rusesc, încărcat cu ulei de floarea soarelului, a raportat un atac suferit în largul coastelor turcești, însă cei 13 membri ai echipajului sunt nevătămați.